تقرير: شالوليلي يغادر معسكر صنداونز تمهيدا للانتقال إلى الترجي

كشف تقرير جنوب إفريقي عن مفاوضات الترجي التونسي لضم المهاجم الناميبي بيتر شالوليلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بيتر شالوليلي النادي : ماميلودي صنداونز الترجي

وأوضح موقع "آي ديسكي تايمز" الجنوب إفريقي، أن شالوليلي غادر معسكر صنداونز صباح اليوم، تمهيدا لانتقاله إلى تونس.

الموقع أشار إلى أن الترجي التونسي أحرز تقدما نحو التوصل لاتفاق لضم اللاعب في الصيف.

وفي حالة ضم الترجي لـ شالوليلي ستكون الصفقة الثانية من جنوب إفريقيا للنادي التونسي بعد ضم الجناح إلياس موكوانا لاعب سيخوخوني يونايتد الموسم الماضي.

شالوليلي صاحب الـ31 عاما، نجح في تسجيل 130 هدفا في 290 مباراة طوال مسيرته في الدوري الجنوب إفريقي.

النجم الناميبي بدأ مسيرته في جنوب إفريقيا من خلال نادي هايلاندز بارك عام 2015، قبل الانتقال لصنداونز عام 2020.

وفاز شالوليلي بـ6 ألقاب مع صن داونز بواقع 3 بطولات للدوري، وبطولتين للكأس، وبطولة كأس الرابطة.

وحاز النجم الناميبي على جائزة هداف دوري أبطال إفريقيا موسم 2022 - 2023.

كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الجنوب إفريقي عام 2022.