خبر في الجول - الصفقة الرابعة.. عمر رضا من فاركو إلى بتروجت

أتم عمر رضا لاعب وسط فاركو انتقاله إلى نادي بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمر رضا النادي : فاركو بتروجت

وعلم FilGoal.com أن اللاعب وقع على عقود الانتقال إلى النادي البترولي بعد الاتفاق المادي بين الناديين.

ووقع لاعب الوسط مع نادي بتروجت لمدة موسمين، حسبما علم FilGoal.com

عمر رضا صاحب الـ22 عاما انضم لصفوف فاركو في صيف 2023، لتكون مشاركته الأولى في الفريق الأول.

ولعب رضا لصفوف ناشئي المصري والأهلي والزمالك وإنبي.

وضم بتروجت أمانويل تيرفا لاعب منتخب إثيوبيا ومدافع سان جورج، ومحمود مرسي لاعب وسط إيسترن كومباني، وعبد الكافي رجب حارس مرمى وادي دجلة.

وبذلك تكون صفقة عمر رضا هي الرابعة لفريق بتروجت.

وخاض بتروجت 6 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد، أمام غزل المحلة ووادي دجلة، وحرس الحدود، ووي، والجونة، ومودرن سبورت.

وينطلق دوري الموسم المقبل 2025 - 2026 في بداية شهر أغسطس المقبل.

واحتل بتروجت الموسم الماضي المركز الثامن برصيد 27 نقطة في مجموعة البطولة.