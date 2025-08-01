اسكواش - منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئات للمرة العاشرة على التوالي

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 16:04

كتب : محمد سمير

أمينة عرفي - اسكواش سيدات مصر ضد إنجلترا

فاز منتخب مصر بقلب بطولة كأس العالم للناشئات للاسكواش.

وفاز منتخب مصر على هونج كونج في نهائي بطولة العالم للناشئات فرق 2-0 .

وفازت أمينة عرفي بالمباراة الأولى ونادين الحمامي بالمباراة الثانية.

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الفريق مكون من أمينة عرفي ونادين الحمامي وجنة جلال وسهيلة حازم.

وتوجت مصر باللقب للمرة 12 في تاريخها بفارق 7 ألقاب عن إنجلترا أقرب المنافسين.

كما توجت مصر بلقب الناشئات "فرق" للمرة العاشرة على التوالي.

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