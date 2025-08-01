اسكواش - منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئات للمرة العاشرة على التوالي
الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 16:04
كتب : محمد سمير
فاز منتخب مصر بقلب بطولة كأس العالم للناشئات للاسكواش.
وفاز منتخب مصر على هونج كونج في نهائي بطولة العالم للناشئات فرق 2-0 .
وفازت أمينة عرفي بالمباراة الأولى ونادين الحمامي بالمباراة الثانية.
منتخب مصرللاسكواش يفوز على هونج كونج في نهائي بطولة العالم للناشئات فرق 2-0 🏸🇪🇬
▪️فازت أمينة عرفي بالمباراة الأولى ونادين الحمامي بالمباراة الثانية
▪️الفريق مكون من أمينة عرفي ونادين الحمامي وجنة جلال وسهيلة حازم
▪️مصر توجت باللقب للمرة 12 في تاريخها بفارق 7 ألقاب عن إنجلترا… pic.twitter.com/BaqYjFKnrZ— FilGoal (@FilGoal) August 1, 2025
الفريق مكون من أمينة عرفي ونادين الحمامي وجنة جلال وسهيلة حازم.
وتوجت مصر باللقب للمرة 12 في تاريخها بفارق 7 ألقاب عن إنجلترا أقرب المنافسين.
كما توجت مصر بلقب الناشئات "فرق" للمرة العاشرة على التوالي.
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