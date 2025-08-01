المعسكر الأول.. وائل رياض يعلن قائمة منتخب مصر تحت 18 عاما

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 15:21

كتب : محمد جمال

وائل رياض - مدرب منتخب مصر للشباب

أعلن وائل رياض المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 18 عاما، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر الأول للفريق.

ويخوض منتخب مصر تحت 18 عاما معسكره الأول في الفترة من 3 حتى 7 أغسطس الجاري بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وضمت القائمة 34 لاعبا، جاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: عمر عبد الله فوزي (طلائع الجيش) - تامر زينهم (الجونة) - خالد أحمد فؤاد (المنيا) - عبد الرحمن رمضان (فاركو)

الدفاع: خالد نصر (طلائع الجيش) - أحمد متولي (إنبي) - إياد محمد سعيد (حرس الحدود) - محمود محمد إبراهيم (الترسانة) - خالد السيد (الزمالك) - نادر صالح (السكة الحديد) - محمد وائل (طلائع الجيش) - آدم حنفي (زد) - معتز محمد حامد (بيراميدز) - محمد أسامة (الشرقية للدخان)

الوسط: محمد رأفت (الأهلي) - محمد سمير كونتا (الإسماعيلي) - أحمد الشيخ (الأهلي) - مصطفى العارف (إنبي) - مصطفى إبراهيم (الاتحاد) - محمد حسني (البنك الأهلي) - زيدان ناجح (الأهلي) - خالد حاتم (بيراميدز) - محمد درويش (الاتحاد) - آدم محمد (الداخلية) - عمر كريم صبحي (الداخلية) - يوسف صبحي (المقاولون العرب) - محمد ياسر (طلائع الجيش) - أحمد حسن (الزمالك) - محمد سمير (الإسماعيلي) - يوسف عطية (السكة الحديد) - يوسف المسيدي (الجونة)

الهجوم: محمود حسن جمعة (الاتحاد) - محمد عطية السيد (بيراميدز) - مصطفى بهجت (الأهلي).

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