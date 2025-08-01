ذا أثلتيك: نيوكاسل يرفض العرض الرسمي الأول من ليفربول لضم إيزاك

رفض نيوكاسل العرض الرسمي الأول من ليفربول لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أليكساندر إيزاك النادي : نيوكاسل يونايتد ليفربول

ويتدرب إيزاك بمفرده في مرافق نادي ريال سوسيداد (ناديه السابق) فيما يخوض فريق نيوكاسل جولة آسيوية استعدادا للموسم الجديد المقررة انطلاقة منتصف أغسطس الجاري.

وذكر موقع ذا أثلتيك أن نيوكاسل رفض عرضا رسميا من ليفربول، بعدما حدث تواصل غير رسمي خلال الفترة الأخيرة، وأعرب الريدز خلاله عن رغبته في إبرام صفقة إيزاك مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

وحاول نيوكاسل تحسين عقد إيزاك، مع وضع شرط جزائي في عقده، إلا أن اللاعب السويدي لم يعدل من موقفه.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

نيوكاسل أعلن أن غياب إيزاك عن الرحلة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد نتيجة إصابة في الفخذ، فيما ذكرت مصادر بأن غيابه نتيجة مستقبله الغامض حتى الآن.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز، في ظل ارتباط داروين نونيز بالانتقال إما للدوري الإيطالي أو السعودي.

ووضع نيوكاسل بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني، على رأس قائمة مرشحيه لدعم الهجوم، ولكن يزاحمه مانشستر يونايتد على ضم اللاعب السلوفيني.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن سيسكو صار أكثر انفتاحا على الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

كما وضعت إدارة نيوكاسل، الكونغولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.