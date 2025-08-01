ذا أثلتيك: نيوكاسل يرفض العرض الرسمي الأول من ليفربول لضم إيزاك

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 14:51

كتب : FilGoal

هدف إيزاك في ليفربول

رفض نيوكاسل العرض الرسمي الأول من ليفربول لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أليكساندر إيزاك

النادي : نيوكاسل يونايتد

ليفربول

ويتدرب إيزاك بمفرده في مرافق نادي ريال سوسيداد (ناديه السابق) فيما يخوض فريق نيوكاسل جولة آسيوية استعدادا للموسم الجديد المقررة انطلاقة منتصف أغسطس الجاري.

وذكر موقع ذا أثلتيك أن نيوكاسل رفض عرضا رسميا من ليفربول، بعدما حدث تواصل غير رسمي خلال الفترة الأخيرة، وأعرب الريدز خلاله عن رغبته في إبرام صفقة إيزاك مقابل 120 مليون جنيه إسترليني.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفسد صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول سكاي: إيزاك يتدرب في مقر ناديه السابق من أجل إيزاك؟ رومانو: لويس دياز سينتقل إلى بايرن بصفقة ضخمة

وحاول نيوكاسل تحسين عقد إيزاك، مع وضع شرط جزائي في عقده، إلا أن اللاعب السويدي لم يعدل من موقفه.

ولعب إيزاك في صفوف ريال سوسيداد لمدة 3 سنوات، قبل الانتقال إلى نيوكاسل في صيف 2022 مقابل 60 مليون جنيه إسترليني ( (69.4 مليون يورو).

نيوكاسل أعلن أن غياب إيزاك عن الرحلة الآسيوية التحضيرية للموسم الجديد نتيجة إصابة في الفخذ، فيما ذكرت مصادر بأن غيابه نتيجة مستقبله الغامض حتى الآن.

ويتبقى 3 سنوات في عقد إيزاك مع نيوكاسل، ولكن الفريق بدأ في البحث عن بدائل في خط الهجوم.

ورغم تعاقد ليفربول مع هوجو إيكيتيكي مهاجم أينتراخت فرانكفورت، إلا أن إيزاك مازال هدفا للريدز، في ظل ارتباط داروين نونيز بالانتقال إما للدوري الإيطالي أو السعودي.

ووضع نيوكاسل بنجامين سيسكو مهاجم لايبزيج الألماني، على رأس قائمة مرشحيه لدعم الهجوم، ولكن يزاحمه مانشستر يونايتد على ضم اللاعب السلوفيني.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو أن سيسكو صار أكثر انفتاحا على الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا.

كما وضعت إدارة نيوكاسل، الكونغولي يوان ويسا مهاجم برينتفورد.

وسجل إيزاك الموسم الماضي 27 هدفا في جميع المسابقات.

كما ساهم بهدفه في المباراة النهائي لكأس كاراباو في تتويج نيوكاسل بأول لقب منذ 70 عاما، بعد الفوز على ليفربول في المباراة النهائية 2-1.

وخلال 3 مواسم مع نيوكاسل سجل إيزاك 62 هدفا في 109 مباراة بجميع المسابقات.

إيزاك ليفربول
نرشح لكم
خبر في الجول - مفاوضات بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو تقرير: شالوليلي يغادر معسكر صنداونز تمهيدا للانتقال إلى الترجي خبر في الجول - الصفقة الرابعة.. عمر رضا من فاركو إلى بتروجت تيلجراف: مانشستر يونايتد يفتح خط المفاوضات مع دوناروما بعد سيميدو.. فنربخشة التركي يضم شكرينيار بشكل نهائي سكاي: بالينيا يخضع للفحص الطبي في توتنام.. والتفاصيل المالية للصفقة مغامرة جديدة.. برونو سافيو معارا إلى الدوري الكولومبي سكاي: دارمشتات الألماني رفضا عرضا من بيراميدز لشراء هدافه.. وشرط وحيد للتفاوض
أخر الأخبار
أولمو: تعاقدات برشلونة أفضل من ريال مدريد 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - مفاوضات بين بيراميدز وزد لضم مصطفى زيكو 11 دقيقة | ميركاتو
موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يستأنف ضد قرار رفض تأجيل مباراة أوساسونا 32 دقيقة | الدوري الإسباني
أوباميانج: تلقيت عروضا من السعودية والشرق الأوسط.. ولكني اشتقت لمارسيليا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: شالوليلي يغادر معسكر صنداونز تمهيدا للانتقال إلى الترجي 53 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: حل أزمة مستحقات الكرة خلال ساعات وقيد الصفقات الجديدة ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الصفقة الرابعة.. عمر رضا من فاركو إلى بتروجت ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - 30 مليون جنيه قيمة مديونيات اتحاد الكرة لدى الزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510355/ذا-أثلتيك-نيوكاسل-يرفض-العرض-الرسمي-الأول-من-ليفربول-لضم-إيزاك