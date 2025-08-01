ناتشو: القادسية أثبت كفائته أمام الكبار.. وثنائي برشلونة في تشكيلتي الخاصة

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 14:32

كتب : FilGoal

ناتشو - منتخب إسبانيا

أبدى الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد القادسية السعودي رضاه عن النتائج التي حققها الفريق خلال الموسم المنصرم.

وخاض ناتشو موسمه الأول مع القادسية بعد مسيرة ذهبية مع ريال مدريد.

وقال ناتشو عبر موقع رابطة الدوري السعودي: " الفريق قادم من درجة أدنى وخاض مباريات كبيرة وحقق انتصارات هامة جدا وخصوصا على فرق المقدمة ولاسيما مواجهتي الهلال والنصر".

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وأضاف "لا ننسى أيضاالمباريات التي خاضها الفريق في كأس الملك والانتصارات التي حققها الفريق وأوصلته لخوض النهائي".

وتابع "أجواء المباريات والملاعب في السعودية تعتمد بالدرجة الأولى على الفريق الذي تواجهه في الملاعب السعودية، فالمدرجات في المباريات مع الفرق المنافسة في أغلب الأحيان تكون ممتلئة بالجماهير. والأجواء الحماسية فيها تكون إستثنائية".

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واختار ناتشو ثنائي برشلونة، البرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني ليونيل ميسي في تشكيلته الخاصة من اللاعبين.

وجاءت تشكيلة ناتشو الخاصة من اللاعبين كالتالي:

حراسة المرمى: إيكر كاسياس

الدفاع: فيرناندو هييرو - سيرجيو راموس - ناتشو

الوسط: مارسيلو - تشابي ألونسو - مودريتش - كارفاخال

الهجوم: رونالدينيو - رونالدو - ميسي.

ناتشو القادسية الدوري السعودي
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