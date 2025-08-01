تيلجراف: مانشستر يونايتد يفتح خط المفاوضات مع دوناروما

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 14:04

كتب : FilGoal

جانلويجي دوناروما - منتخب إيطاليا

يسعى مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع الإيطالي جانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد حارس المرمى الإيطالي في الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة تليجراف الإنجليزية، فإن مانشتسر يونايتد فتح باب المفاوضات مع دوناروما.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها أن يوناتيد يسعى للاتفاق مع دوناروما على ضمه مجانا بالموسم المقبل حال عدم التوصل مع باريس سان جيلامان لشرائه هذا الصيف.

وأشارت إلى أن مانشتسر يونايتد ليس الوحيد المهتم بالحصول على خدمات دوناروما، إذ يثق جالاتاسراي التركي في قدرته على تقديم عرض مالي مناسب للحارس الإيطالي.

ووفقا لـ "RMC" في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

وأفاد RMC فإن باريس سان جيرمان قلق حيال مفاوضات تجديد عقد دوناروما بعد أن وصلت لطريق مسدود.

وتحدث الحارس البالغ من العمر 26 عاما من قبل حول إمكانية رحيله والعودة لإيطاليا من باب إنتر.

وقال دوناروما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل: " اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

وحصل دوناروما باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.

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