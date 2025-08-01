سندرلاند يتعاقد مع الهولندي روبن روفس

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 13:05

كتب : FilGoal

روبن روفس - سندرلاند الإنجليزي

أتم نادي سندرلاند الإنجليزي إجراءات التعاقد مع الحارس الهولندي روبن روفس قادما من نادي نيميجين.

ويواصل سندرلاند تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

وأعلن سندرلاند اليوم الجمعة تعاقده بشكل رسمي مع روبن روفس.

أخبار متعلقة:
سندرلاند يضم تشاكا لمدة ثلاثة مواسم رومانو: سندرلاند يحسم صفقة تشاكا مقابل 20 مليون يورو رومانو: تشاكا يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى سندرلاند سكاي: فشل مفاوضات سندرلاند وساسولو بشأن أرماند لورينت

الحارس صاحب الـ22 عاما لعب 42 مباراة مع نيميجين وحافظ على شباكه خلال 13 مباراة.

وعاد سندرلاند إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز ويستعد لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن سندرلاند منذ أيام قليلة تعاقده مع جرانيت تشاكا لمدة 3 مواسم قادما من باير ليفركوزن.

وكان ينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

وخلال 49 مباراة بالموسم الماضي سجل تشاكا هدفين وصنع 7 أهداف مع ليفركوزن.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.

سندرلاند الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تيلجراف: مانشستر يونايتد يفتح خط المفاوضات مع دوناروما بعد سيميدو.. فنربخشة التركي يضم شكرينيار بشكل نهائي "ما مررت به كان سيحطمك".. صلاح يوجه رسالة إلى دياز سكاي: بالينيا يخضع للفحص الطبي في توتنام.. والتفاصيل المالية للصفقة ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي أول لاعب فلسطيني يسجل هاتريك في بطولة أوروبية ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفسد صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول يرفض الخروج من إنجلترا.. تشيلسي يواصل استهداف ضم جارناتشو سيميدو إلى فنربشخة التركي
أخر الأخبار
تيلجراف: مانشستر يونايتد يفتح خط المفاوضات مع دوناروما 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
سندرلاند يتعاقد مع الهولندي روبن روفس ساعة | الكرة الأوروبية
بعد سيميدو.. فنربخشة التركي يضم شكرينيار بشكل نهائي ساعة | ميركاتو
"ما مررت به كان سيحطمك".. صلاح يوجه رسالة إلى دياز 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
سكاي: بالينيا يخضع للفحص الطبي في توتنام.. والتفاصيل المالية للصفقة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فيرتز بدلا من دياز و9 تبديلات.. أرقام قمصان لاعبي ليفربول في الموسم الجديد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الشباب يحسم الجدل حول مصير حمد الله 2 ساعة | سعودي في الجول
مغامرة جديدة.. برونو سافيو معارا إلى الدوري الكولومبي 2 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510352/سندرلاند-يتعاقد-مع-الهولندي-روبن-روفس