بعد سيميدو.. فنربخشة التركي يضم شكرينيار بشكل نهائي

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 12:52

كتب : FilGoal

ميلان شكرينيار - فنربخشة

أعلن نادي فنربخشة التركي ضم السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع باريس سان جيرمان بشكل نهائي.

وكتب النادي التركي عبر حسابه على إكس "يسرنا أن نعلن أن نادينا قد توصل إلى اتفاق مع ميلان شكرينيار، لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب السلوفاكي، لانتقال اللاعب بشكل دائم."

ولعب شكرينيار بقميص فنربخشة خلال الـ6 أشهر الأخيرة، على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل بشكل دائم.

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ورحب فنربخشة بالمدافع السلوفاكي "نرحب بعودة ميلان شكرينيار إلى عائلة فنربخشة، ونتمنى له دوام التوفيق مع فريقنا."

وكشف فنربخشة عن مدة تعاقد شكرينيار التي تمتد حتى 4 سنوات قادمة.

وتحدث شكرينيار عن انضمامه لـ فنربخشة عبر الموقع الرسمي للنادي "أنا سعيد بالعودة إلى عائلتي، وكما أقول دائمًا، شعرتُ وكأنني في بيتي منذ وصولي في يناير، لطالما حظيتُ بالحب من الجماهير والجهاز الفني وزملائي في الفريق".

وأكمل "آمل أن نحقق جميعًا النجاح، نحن بحاجة إلى جماهيرنا في كل مباراة".

وأتم "كان كل شيء واضحًا لي منذ اللحظة الأولى لعملية الانتقال، أود أن أشكر رئيسنا ومدربنا ومديرنا وجميع العاملين في النادي، كان كل شيء مثاليًا، ولم يكن أمامي خيار آخر"

شكرينيار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 بعد 6 سنوات قضاها بقميص إنتر ميلان.

ولعب الدولي السلوفاكي 37 مباراة بقميص باريس سان جيرمان وسجل هدفا.

على الصعيد الدولي، لعب شكرينيار مع منتخب سلوفاكيا في 81 مباراة.

وينتهي عقد شكرينيار مع باريس سان جيرمان في 2028.

وشارك المدافع البالغ من العمر 30 عاما في 23 مباراة مع فنربخشة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين.

شكرينيار فنربخشة
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