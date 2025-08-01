سكاي: بالينيا يخضع للفحص الطبي في توتنام.. والتفاصيل المالية للصفقة

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 12:17

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - بايرن ميونيخ

يضع توتنام اللمسات النهائية على صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني.

وكان توتنام قد ضم ماتيس تيل من بايرن ميونيخ بشكل نهائي هذا الصيف بعد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا للديوك اللندنية.

وبحسب سكاي ألمانيا، فإن من المحتمل أن يخضع اليوم، جواو بالينيا للفحص الطبي تمهيدا للانضمام إلى توتنام.

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بايرن ميونيخ سيحصل على 5 ملايين يورو نظير إعارة بالينيا مع وجود خيار للشراء مقابل 25 مليون يورو.

وانضم بالينيا صاحب الـ 30 عاما لبايرن ميونيخ الصيف الماضي مقابل 51 مليون يورو وشارك فقط في 25 مباراة.

ولا يفضل فينسنت كومباني المدير الفني للبافاري الاعتماد على خدمات البرتغالي مفضلا عليه يوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وألكسندر بافلوفيتش وكونراد لايمر.

وتألق بالينيا بقميص فولام حيث خاض 79 مباراة بقميصه وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق بأول مواسمه عقب انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأعلن توتنام حتى الآن ضم كل من محمد قدوس ولوكاس فيسكوفيتش وكوتا تاكاي.

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