الشباب يحسم الجدل حول مصير حمد الله

الجمعة، 01 أغسطس 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله - الشباب

حسم نادي الشباب الجدل حول مصير المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

وعاد حمد الله لصفوف الشباب بعد إعارة قصيرة للهلال في كأس العالم للأندية.

وقال مصدر من نادي الشباب عبر صحيفة الرياضية السعودية: "حمد الله مستمر مع الشباب، والإدارة لا تمانع استمراره مع الفريق في الفترة الحالية".

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وارتبط حمد الله خلال هذا الصيف بالانتقال للاتفاق اسلعودي وكذلك العين الإماراتي.

لكن الاتفاق تعاقد مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا.

وانضم عبد الرزاق حمد الله إلى الشباب في صيف العام الماضي قادما من اتحاد جدة وسجل 24 هدفا في مختلف المسابقات.

فيما لعب حمد الله لمدة 15 دقيقة فقط خلال مواجهة الهلال أمام فلومينينسي البرازيلي في دور الـ8 من كأس العالم للأندية.

وودع الهلال المسابقة من ربع النهائي بعد الخسارة 2-1 على يد فلومينينسي.

عبد الرزاق حمد الله الشباب السعودي
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