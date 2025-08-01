سكاي: دارمشتات الألماني رفضا عرضا من بيراميدز لشراء هدافه.. وشرط وحيد للتفاوض

رفض نادي دارمشتات الألماني عرضا من بيراميدز للتعاقد مع السويدي إسحاق ليدبيرج هذا الصيف.

ويواصل بيراميدز محاولات تدعيم هجومه خلال هذا الصيف.

وبحسب فلوريان بليتنبيرج صحفي شبكة سكاي ألمانيا، فإن دارمشتات رفض عرضا من بيراميدز بلغ قيمته 2.5 مليون يورو بجانب بند بيع بنسبة 10% لصالح نادي درامشتات.

إسحاق ليدبيرج يدرس عرض انتقاله إلى بيراميدز لكن دارمشتات الألماني متمسك باستمرار اللاعب في الموسم الجديد.

بول فيرني المدير الرياضي لنادي دارمشتات مستعد للدخول في مفاوضات فقط في حال وجود عرض استثنائي.

وينشط دارمشتات في دوري الدرجة الثانية الألماني.

بيراميدز نجح في ضم الجناح البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

ويعتبر إيفرتون أولى صفقات بطل دوري أبطال إفريقيا الصيفية استعدادا للموسم الجديد ولتعويض رحيل إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي.

وانضم إسحاق ليدبيرج لصفوف درامشتات في الصيف الماضي وسجل 15 هدفا خلال 31 مباراة.

وسبق لصاحب الـ 26 عاما اللعب في صفوف أوتريخت، وجو أهيد إيجلز بالدوري الهولندي.