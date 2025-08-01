ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي أول لاعب فلسطيني يسجل هاتريك في بطولة أوروبية

سجل الفلسطيني أسد الحملاوي لاعب فريق يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام سراييفو البوسني في الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وبات الحملاوي أول لاعب فلسطيني في التاريخ يسجل هاتريك في بطولة أوروبية.

وساهمت أهداف النجم الفلسطيني في تأهل يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني إلى الدور التالي.

وعوض بطل رومانيا خسارته ذهابا أمام سراييفو البوسني بهدفين مقابل هدف وحيد.

وجاءت أهداف المهاجم صاحب الرقم 9، في الدقائق 51 من خلفية مزدوجة رائعة، و79 بتسديدة أرضية رائعة، واختتم أهدافه في الدقيقة 83 بعد متابعة لكرة عرضية سددها في الشباك.

الحملاوي صاحب مهاجم فريق يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني صاحب الـ24 عاما يحمل الجنسية الفلسطينية وولد في السويد.

وخاض أسد الحملاوي 3 مباريات دولية مع المنتخب الفلسطيني في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك.

وودع منتخب فلسطين المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم بعد احتلال المركز الخامس في المجموعة الثانية، ليخسر مقعده في في المرحلة التالية لحساب منتخب عمان.

وانضم أسد الحملاوي إلى فريق يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني، قادما من شلاسك فروتسواف البولندي يوم 7 يوليو الماضي.

وارتبط اسم أسد الحملاوي خلال الفترة الماضية بالنادي الأهلي واحتمالية تعويضه لرحيل وسام أبو علي المحتمل.

ويشمل تعاقد الحملاوي مع فريقه البولندي وجود شرط جزائي يقدر بما يقارب من مليون يورو.

وكان ناديه قد أصدر بيانا ضده بسبب غيابه عن معسكر الفريق للضغط على الإدارة من أجل الرحيل عن النادي.

ويمتد عقد الحملاوي مع ناديه الحالي إلى صيف 2027.

ولعب الفلسطيني 16 مباراة في الدوري البولندي مع فريقه، وسجل 7 أهداف، بينها هدفين في مرمى ليخ بوزنان بطل الدوري.

بدأ الحملاوي مسيرته بين ناشئي أنجيلهولمس السويدي، الذي صعده للفريق الأول في 2019.

وانتقل الفلسطيني حرا إلى هلسينبورجس في صيف 2020، ثم أعير إلى سودرا بعد عامين، ولمدة 6 أشهر.

وفي يناير 2023 انتقل اللاعب إلى فاربيرجس بولس، الذي رحل عنه بعد 6 أشهر عائدا إلى أنجيلهولمس في صفقة انتقال حر.

ولأول مرة في مارس 2024، انتقل الحملاوي خارج السويد، تحديدا إلى برايم بانكوك التايلندي في صفقة انتقال حر، وفي نوفمبر من العام ذاته، عاد إلى السويد عبر بوابة أوديفولد، الذي باعه إلى سلاسك في يناير 2025.

أسد الحملاوي له شقيق اسمه أنس الحملاوي، بدأ أيضا في صفوف أنجلهولمس، ومثله حتى يناير 2025، حين انتقل حرا إلى لاهولمس