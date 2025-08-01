ريتيجي: لدي الكثير من الحماس والطاقة لبداية مشواري مع القادسية

أعرب الإيطالي ماتيو ريتيجي عن حماسه الشديد لبداية مشواره مع نادي القادسية السعودي.

وانضم ريتيجي إلى القادسية من أتالانتا الإيطالي هذا الصيف.

وقال ريتيجي عبر رابطة الدوري السعودي: "لدي الكثير من الحماس والطاقة، ورغبة في مساعدة الفريق وتقديم كل ما لدي".

وأضاف "إنه عمل جماعي، عمل الفريق بأكمله، وآمل أن أتمكن من تسجيل الكثير من الأهداف وأن تحتفل بها الجماهير كلها".

وأتم "أنا سعيد بوجودي هنا، وآمل أن أراكم قريبا. أود أيضا أن أذهب إلى السعودية، وأتعرف على المدينة".

ريتيجي صاحب الـ 26 عاما كان هداف الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي برصيد 25 هدفأ.

المهاجم صاحب الـ25 عاما سيوقع على عقد طويل الأمد مع القادسية، براتب يفوق بأكثر من 6 أضعاف ما كان يتقاضاه في الدوري الإيطالي.

وأنهى القادسية موسمه في الدوري السعودي محتلا المركز الرابع برصيد 68 نقطة.

ووقع المهاجم الإيطالي على عقد مع القادسية حتى عام 2029.