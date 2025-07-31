سيميدو إلى فنربشخة التركي

الخميس، 31 يوليه 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - فنربشخة

أعلن نادي فنربشخة التركي رسميا ضم البرتغالي نيلسون سيميدو بعد يوم واحد من إعلان رحيله عن ولفرهامبتون.

نيلسون سيميدو

النادي : فنربخشة

فنربخشة

وكشف النادي التركي عبر حسابه الرسمي "يسرنا أن نعلن عن توصل نادينا إلى اتفاق مع اللاعب الدولي البرتغالي نيلسون سيميدو لمدة عامين".

وأعلن نادي ولفرهامبتون يوم الأربعاء رحيل سيميدو الظهير بعد 5 سنوات قضاهم مع الذئاب.

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وانضم سيميدو إلى ولفرهامبتون الإنجليزي في سبتمبر 2020 قادما من برشلونة الإسباني.

ولعب سيميدو بقميص الذئاب 182 مباراة "165 مباراة في الدوري الإنجليزي، و12 مباراة في كأس إنجلترا، و5 في كأس الرابطة".

ووصف ولفرهامبتون في بيانه سيميدو بـ "الذهب القديم"، حيث ساهم في بقاء ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

ولعب سيميدو صاحب الـ31 عاما، بقميص ولفرهامبتون تحت قيادة نونو سانتو، وبرونو لاجي، وجولين لوبيتيجي، وجاري أونيل، وفيتور بيريرا.

ولعب سيميدو لأندية بنفيكا البرتغالي، وبرشلونة الإسباني، وولفرهامبتون الإنجليزي.

نيلسون سيميدو فنربشخة
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