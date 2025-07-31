سكاي: مسألة وقت.. بالينيا إلى توتنام

الخميس، 31 يوليه 2025 - 23:25

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - بايرن ميونيخ

يقترب جواو بالينيا لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني من ارتداء قميص توتنام هوتسبر.

وبحسب فلوريان بلاتنبرج صحفي سكاي سبورت ألمانيا، فإن الاتفاق قد تم على إعارة اللاعب لمدة موسم.

وتتبقى التفاصيل النهائية فقط لحسم الصفقة، من ضمنها خيار الشراء، نظرا لرغبة بايرن في بيعه.

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وكان توتنام قد ضم ماتيس تيل من بايرن ميونيخ بشكل نهائي هذا الصيف بعد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا للديوك اللندنية.

وانضم بالينيا صاحب الـ 30 عاما لبايرن ميونيخ الصيف الماضي مقابل 51 مليون يورو وشارك فقط في 25 مباراة.

ولا يفضل فينسنت كومباني المدير الفني للبافاري الاعتماد على خدمات البرتغالي مفضلا عليه يوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وألكسندر بافلوفيتش وكونراد لايمر.

وتألق بالينيا بقميص فولام حيث خاض 79 مباراة بقميصه وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق بأول مواسمه عقب انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأعلن توتنام حتى الآن ضم كل من محمد قدوس ولوكاس فيسكوفيتش وكوتا تاكاي.

جواو بالينيا بايرن ميونيخ توتنام
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