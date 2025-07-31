المدافع الثالث في طريقه للرحيل عن بورنموث.. رومانو: زابارني إلى باريس

الخميس، 31 يوليه 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

إيليا زابارني مدافع بورنموث

يقترب نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع المدافع الأوكراني إيليا زابارني مدافع بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس، إلى أن هناك خطوات إيجابية في المفاوضات بين الناديين لإتمام الصفقة.

وأكمل رومانو "تفاصيل صغيرة يجب توضيحها وبعدها سينضم زابارني إلى باريس سان جيرمان.".

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وأتم "زابارني اتفق مع باريس سان جيرمان على الانضمام للفريق لمدة 5 سنوات".

وكانت صحيفة إندبندنت كشفت عن تحديد بورنموث سعر بيع اللاعب بـ59 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع اللاعب.

وفي حالة رحيل زابارني عن بورنموث سيكون ثالث لاعب من خط الدفاع يترك الفريق في الصيف الجاري بعد دين هاوسن الذي انضم إلى ريال مدريد، وميلوس كيركيز الذي انضم إلى ليفربول.

زابارني انضم لبورنموث في يناير 2023 قادما من دينامو كييف.

المدافع الأوكراني صاحب الـ 22 عاما شارك مع فريقه خلال الموسم الماضي في 39 مباراة وتمكن من صنع هدفا واحد.

وسبق لزابارني خوض 49 مباراة دولية بقميص منتخب أوكرانيا وسجل خلالهما ثلاثة أهداف.

وحصل باريس سان جيرمان على المركز الثاني في كأس العالم للأندية بعد الخسارة في النهائي من تشيلسي الإنجليزي بثلاثية دون رد.

إيليا زابارني بورنموث باريس سان جيرمان
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