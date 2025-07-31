اليوم: إنزاجي يمنح الضوء الأخضر لإدارة الهلال للتعاقد مع نونيز

منح سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال السعودي، الضوء الأخضر لإدارة الزعيم للتعاقد مع داروين نونيز مهاجم ليفربول الإنجليزي.

داروين نونيز النادي : ليفربول الهلال

وكشفت صحيفة اليوم السعودية، أن الهلال يرغب في دعم مركز المهاجم خلال الفترة المقبلة.

وأضافت اليوم " إنزاغي أبلغ إدارة الهلال بموافقته على ضم داروين نونيز من ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والمفاوضات جارية في الوقت الحالي".

ونجح الهلال في ضم عدد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي، ثيو هيرنانديز، وعلي لاجامي، وعبد الكريم دراسي.

وكان نونيز على رادار نابولي مؤخرا، قبل أن تتوقف الصفقة، لتبدأ عدد من الأندية في الاستفسار عن موقف نونيز مثل يوفنتوس الإيطالي.

كما كشف تقرير من موقع "كوت أوفسايد" عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت عن طلب ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل، راتبا سنويا كبيرا يتجاوز 60 مليون يورو بخلاف امتيازات أخرى، مما اعتبرته إدارة الهلال مبالغا فيها، لتتجه نحو نونيز.

وأصبحت فرص نونيز في البقاء مع ليفربول قليلة، مع اقتراب بطل الدوري الإنجليزي من ضم هوجو إيكيتيكي مهاجم آينتراخت فرانكفورت

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.