بسبب مواجهة محتملة مع بيراميدز.. تعديل موعد مباراة الأهلي السعودي

الخميس، 31 يوليه 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

فيرمينيو - أهلي جدة ضد الهلال

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن تعديل موعد مباراة بسبب كأس إنتركونتيننتال.

وأوضحت الصحيفة أنه تقديم موعد مباراة الأهلي السعودي مع العربي في كأس الملك من 21 سبتمبر إلى 31 أغسطس.

وجاء ذلك لتعارضها مع مباراة كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي.

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وتحدد يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة بيراميدز ضد أوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال 2025 وستقام على استاد الدفاع الجوي.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة خصمه أهلي جدة بطل آسيا على ملعب الإنماء في جدة يوم 23 سبتمبر المقبل.

وستقام البطولة المجمعة في قطر مثلما حدث العام الماضي أيضا بمشاركة الأهلي آنذاك.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي

الأحد 14 سبتمبر – بيراميدز × أوكلاند سيتي - استاد الدفاع الجوي بالقاهرة

الخميس 23 سبتمبر – أهلي جدة × الفائز من بيراميدز وأوكلاند سيتي - ملعب الإنماء في جدة

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وتوج ريال مدريد بلقب البطولة في النسخة الأولى المستحدثة والتي تعوض الشكل القديم لكأس العالم للأندية قبل زيادة عدد الفرق وإقامتها بمشاركة 32 فريقا.

وشارك الأهلي بالفعل في النسخة الماضية وفاز على العين الإماراتي في نهائي كأس إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي وخسر كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي في قطر.

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