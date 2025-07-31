زميل مصطفى محمد.. نيوم السعودي يتعاقد مع مدافع نانت
الخميس، 31 يوليه 2025 - 22:58
كتب : FilGoal
أتم نادي نيوم السعودي إجراءات التعاقد مع ناثان زيزي مدافع نانت الفرنسي.
ناثان زيزي
النادي : نيوم
ويواصل نيوم تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.
وأعلن نيوم اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع ناثان زيزي.
وبات زيزي الصفقة الرابعة لنيوم من الدوري الفرنسي هذا الصيف.
وضم نيوم في وقت سابق: مارسين بولكا حارس نيس وألكسندر لاكازيت مهاجم ليون وأمادو كوني لاعب ريمس.
وبشكل عام بات زيزي الصفقة الثامنة لنادي نيوم، الذي ضم أيضا فارس عبادي وعبد العزيز نور وثامر الخيبري وعلاء حجي.
وانضم بولكا إلى الفرنسي كريستوف جالتييه الذي تولى تدريب الفريق يوم السبت.
وألكسندر لاكازيت قائد ليون الذي انضم للفريق السعودي منذ أيام قليلة.
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