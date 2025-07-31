الصفقة التاسعة.. المقاولون العرب يتعاقد مع عمر الوحش

الخميس، 31 يوليه 2025 - 22:43

كتب : FilGoal

عمر طارق الوحش - المقاولون العرب

أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع عمر طارق الوحش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عمر الوحش

النادي : المقاولون العرب

المقاولون العرب

ويواصل المقاولون العرب تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وأعلن المقاولون اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع عمر طارق الوحش.

أخبار متعلقة:
إسلام جابر إلى المقاولون العرب كما كشف في الجول - الصفقة السابعة.. المقاولون العرب يضم دعبسة خبر في الجول – المقاولون يضم الوحش ونجيب ثنائي الاتحاد السكندري السادس.. المقاولون العرب يضم نادر هشام

وانضم لعمر طارق الوحش لصفوف المقاولون العرب قادما من الاتحاد السكندري.

وسبق لعمر الوحش اللعب في صفوف الإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري قبل انتقاله للمقاولون.

وبات الوحش تاسع صفقات ذئاب الجبل بعد ضم كل من نادر هشام من مودرن سبورت، وإسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة ومحمود الطنطاوي "دعبسة" من كهرباء الإسماعيلية وإسلام جابر من سموحة.

عمر الوحش الاتحاد السكندري المقاولون العرب
نرشح لكم
سكاي: دارمشتات الألماني رفضا عرضا من بيراميدز لشراء هدافه.. وشرط وحيد للتفاوض الأهلي يواجه منتخب الشباب وديا بهدفي منسي والجزيري.. الزمالك يفوز على غزل المحلة وديا مصدر من الأهلي لـ في الجول: قررنا وقف التعامل مع أدم وطني ثلاثي الزمالك يغيب عن مواجهة غزل المحلة.. ويؤدي تدريبات تأهيلية تشكيل الزمالك - شيكو بانزا يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. وناصر ماهر والسعيد أساسيان "من منطلق الاحترام المتبادل".. وكيل كولر يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأهلي بالاتفاق الثامن.. كهرباء الإسماعيلية يضم محمد سعيد جهينة
أخر الأخبار
سكاي: دارمشتات الألماني رفضا عرضا من بيراميدز لشراء هدافه.. وشرط وحيد للتفاوض 36 دقيقة | الدوري المصري
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي أول لاعب فلسطيني يسجل هاتريك في بطولة أوروبية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفسد صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريتيجي: لدي الكثير من الحماس والطاقة لبداية مشواري مع القادسية ساعة | سعودي في الجول
يرفض الخروج من إنجلترا.. تشيلسي يواصل استهداف ضم جارناتشو ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: لم يستمر طويلا.. فيتور ريس إلى جيرونا ساعة | الدوري الإنجليزي
سيميدو إلى فنربشخة التركي ساعة | ميركاتو
بطل الخليج السابق.. البرتغالي سوزا مدربا لمنتخب الكويت ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي
/articles/510331/الصفقة-التاسعة-المقاولون-العرب-يتعاقد-مع-عمر-الوحش