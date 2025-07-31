الصفقة التاسعة.. المقاولون العرب يتعاقد مع عمر الوحش
الخميس، 31 يوليه 2025 - 22:43
كتب : FilGoal
أتم نادي المقاولون العرب إجراءات التعاقد مع عمر طارق الوحش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
عمر الوحش
النادي : المقاولون العرب
ويواصل المقاولون العرب تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.
وأعلن المقاولون اليوم الخميس تعاقده بشكل رسمي مع عمر طارق الوحش.
وانضم لعمر طارق الوحش لصفوف المقاولون العرب قادما من الاتحاد السكندري.
وسبق لعمر الوحش اللعب في صفوف الإسماعيلي ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري قبل انتقاله للمقاولون.
وبات الوحش تاسع صفقات ذئاب الجبل بعد ضم كل من نادر هشام من مودرن سبورت، وإسلام هشام من بتروجت ومحمود أبو جودة من حرس الحدود وأحمد مجدي "كهربا" من بلدية المحلة ومحمد إسماعيل حامد من إنبي ومحمد فوزي من أبو قير للأسمدة ومحمود الطنطاوي "دعبسة" من كهرباء الإسماعيلية وإسلام جابر من سموحة.
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