الأهلي يواجه منتخب الشباب وديا

الخميس، 31 يوليه 2025 - 22:01

كتب : محمد جمال

تريزيجيه - زيزو - الأهلي

يواجه الفريق الأول بالنادي الأهلي، منتخب الشباب تحت 20 سنة، وديا مساء الأحد المقبل، على استاد السلام.

كما يخوض منتخب الشباب ودية أخرى يوم السبت مع الفريق الأول للاتصالات.

ويستعد الأهلي لانطلاق بطولة الدوري، فيما يستعد منتخب تحت 20 سنة لكأس العالم للشباب.

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ويواجه الأهلي مودرن سبورت يوم 9 أغسطس في الأسبوع الأول للدوري.

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر، حتى 19 اكتوبر المقبلين.

ويلعب المنتخب المصري للشباب في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه تشيلي أصحاب الأرض، واليابان، وأيرلندا.

ولعب المنتخب مباراتين وديتين في فترة التحضير الأول أمام منتخب الكويت الأولمبي.

وفاز منتخب الشباب المصري في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، فيما انتهت المباراة الثانية بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان أسامة نبيه المدير الفني للمنتخب، أعلن قائمة من 33 لاعبا للانضمام في المعسكر المقام بمركز المنتخبات الوطنية.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، عن اتفاق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب تحت 20 سنة، مع محمد يوسف المدير الرياضي بالأهلي، على مشاركة لاعبي الأهلي الشباب الدوليين ضمن صفوف المنتخب.

الأهلي منتخب الشباب
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