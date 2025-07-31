كادينا سير: ضربة لاستعدادات ريال مدريد.. رفض طلب التأجيل مجددا

تلقى ريال مدريد خبرا سيئا بشأن نقطة انطلاق موسمه الجديد 2025-2026.

ووفقا لإذاعة كادينا سير، فقد رفض قاضي المسابقات طلب ريال مدريد بتأجيل مباراة الفريق ضد أوساسونا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وبالتالي ستقام المباراة في موعدها يوم 19 أغسطس.

وتقام المباراة في موعد متأخر في ختام الجولة، بعد وصول الملكي لنصف نهائي كأس العالم للأندية قبل التوديع على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0.

وانتهى مشوار ريال مدريد في نصف النهائي قبل 40 يوما على لقاء أوساسونا في الدوري الإسباني.

وكانت رابطة اللاعبين الإسبان قد طلبت بحصول اللاعبين على 3 أسابيع راحة بين الموسمين، وهو ما كان يجعل استعدادات ريال مدريد تبدأ قبل انطلاق الموسم بـ 18 يوما فقط من الناحية النظرية.

ولكن عمليا قرر تشابي ألونسو المدير الفني للفريق بدء فترة الإعداد يوم 4 أغسطس، لتصبح الفترة 15 يوما فقط.

وقال خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني في تصريحات لـ "أسوشيتد برس": "أعتقد أن ريال مدريد لديه 20 يوما للراحة بدلا من 21، والدوري الإنجليزي وكذلك الفرنسي لم يغيّرا مواعيد مباريات تشيلسي وباريس سان جيرمان".

وأضاف "لذلك لا أعتقد أنه يجب تغيير موعد المباراة خاصة أن الأمر يتعلق بيوم واحد".

وينطلق الدوري يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل بمواجهة جيرونا ضد رايو فايكانو، وتنتهي الجولة بمواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويرى ريال مدريد وأوساسونا والاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تأجيل للمباراة يوم 29 أكتوبر هو الحل الأمثل، وفقا لتقرير سابق لإذاعة كادينا سير.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

الجمعة 15 أغسطس

جيرونا × رايو فايكانو.. 7:00 مساء.

فياريال × ريال أوفييدو.. 9:30 مساء.

السبت 16 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 5:00 مساء

ريال مايوركا × برشلونة.. 7:30 مساء.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 9:30 مساء.

الأحد 17 أغسطس

سيلتا فيجو × خيتافي.. 5:00 مساء.

أتلتيك بلباو × إشبيلية.. 7:30 مساء.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 9:30 مساء.

الإثنين 18 أغسطس

إلتشي × ريال بيتيس.. 9:00 مساء.

الثلاثاء 19 أغسطس

ريال مدريد × أوساسونا.. 9:00 مساء.

وكان برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري الإسباني.