ريال مدريد يعلن انتقال جاكوبو رامون إلى كومو

أعلن ريال مدريد الإسباني عن توصله لاتفاق مع نادي كومو بشأن انتقال جاكوبو رامون لاعب الميرينجي إلى النادي الإيطالي.

وتقدم النادي بالشكر لرامون على عمله والتزامه خلال فترة تواجده مع ريال مدريد.

جاكوبو انضم إلى ريال مدريد في عام 2013، وكان يبلغ من العمر 8 أعوام.

وتدرج رامون في فرق الشباب حتى انضم إلى كاستيا (الفريق الثاني) في الموسم الماضي.

وكان رامون لاعبا في فريق تحت 19 عاما الذي فاز بالثلاثية في موسم 2022-2023.

وخاض رامون مباراة واحدة مع الفريق الأول لريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية 2025 ضد ريد بول سالزبورج.

كما توج مع منتخب إسبانيا تحت 19 عاما ببطولة اليورو في عام 2024.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن رامون وقع على عقود انضمامه لكومو مقابل 2.5 مليون يورو مع مكافآت.

ووفقا للشبكة فإن النادي الإسباني لديه نسبة 50% من إعادة البيع وأحقية إعادة الشراء لمدة 3 أعوام.

وتشبه هذه الصيغة تعاقد كومو مع نيكو باز لاعب الملكي في الصيف الماضي.

وكان كومو ضم نيكو باز مقابل 6 ملايين يورو مع أحقية ريال مدريد في إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني لـ 3 أعوام.

وكان لريال مدريد الحق في استرجاع باز مقابل 8 ملايين يورو خلال الصيف الحالي إلا أن النادي الإسباني قرر تركه يواصل تألقه مع كومو.

وللملكي الحق في إعادة شراء باز الصيف القادم مقابل 9 ملايين يورو وفي الفترة نفسها من عام 2027 بـ 10 ملايين يورو.