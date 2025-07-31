موندو ديبورتيفو: نيكولاس جاكسون مرشح للانتقال إلى برشلونة

الخميس، 31 يوليه 2025 - 20:31

كتب : FilGoal

تشيلسي - توتنام - نيكولاس جاكسون

ارتبط اسم السنغالي نيوكلاس جاكسون بالانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إن جاكسون يرغب في الرحيل عن تشيلسي بعد تعاقد البلوز مع جواو بيدرو، وليام ديلاب، ليخرج السنغالي من حسابات إنزو مارسيكا المدير الفني للفريق.

ولعب جاكسون مباراة واحدة أساسي مع تشيلسي في كأس العالم للأندية أمام لوس أنجلوس الأمريكي وخرج بعد 64 دقيقة.

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كما شارك 4 دقائق أمام فلامنجو في دور المجموعات، ثم 30 دقيقة أمام فلومينينسي في الدور نصف النهائي.

بعدما كان لاعبا أساسيا الموسم الماضي بمشاركته في 30 مباراة بالدوري الإنجليزي وتسجيله 10 أهداف وصناعة 5، بالإضافة إلى مشاركته في 3 مباريات من دوري المؤتمر.

وتوج تشيلسي الموسم الماضي ببطولتي دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية، كما حصد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن جاكسون صاحب الـ24 عاما ليس غريب على الدوري الإسباني، إذ كان لاعبا في صفوف فياريال قبل الانتقال إلى تشيلسي قبل موسمين.

وكشفت تقارير سابقة عن احتمالية رحيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة إلى الدوري السعودي مع نهاية تعاقده الموسم المقبل، مما قد يسبب فراغا في هجوم برشلونة.

موندو ديبورتيفو كشفت عن وضع جاكسون في دائرة الضوء داخل برشلونة للعب بجوار ليفاندوفسكي هذا الموسم قبل تسلم الراية في الموسم التالي.

ورغم ذلك، نقلت الصحيفة تصريحات سابقة لـ خوان لابورتا رئيس برشلونة، الذي نفى عقد أي صفقات أخرى للنادي الكاتالوني خلال فترة الانتقالات الجارية.

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