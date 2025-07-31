بهدفي منسي والجزيري.. الزمالك يفوز على غزل المحلة وديا

فاز الزمالك على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين.

وسجل هدفي الزمالك ناصر منسي وسيف الدين الجزيري في الدقيقتين 52 و72.

فيما سجل هدف غزل المحلة الوحيد سوليمانو الاندي في الدقيقة 24 من زمن المباراة.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من جانب الزمالك منذ الدقيقة الأولى، والتي شهدت إضاعة أول فرص المباراة بعدما تلقى ناصر ماهر تمريرة متقنة من آدم كايد، ليلعب عرضية تمر من أمام شيكو بانزا الذي لم ينجح في اللحاق بها.

وفي الدقيقة 15 سدد الأنجولي شيكو بانزا من خارج منطقة الجزاء ليحولها عامر عامر حارس المحلة لركنية.

ومن هجمة مرتدة سجل غزل المحلة هدفه الأول في الدقيقة 24 عن طريق لاعبه المحترف سوليمانو الاندي.

وسدد عبد الله السعيد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء حولها مدافع المحلة لركنية أخرى لينتهي الشوط الأول بتقدم غزل المحلة.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من، عبد الحميد معالي ومحمد إسماعيل على حساب آدم كايد وأحمد عبد الرحيم

إيشو".

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 52 بعدما تلقى عرضية من عمر جابر، قابلها بتسديدة قوية من وضع الحركة بقدمه اليمنى مسجلًا الهدف الأول للأبيض.

وفي الدقيقة 65 سدد عبد الحميد معالي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عامر عامر.

ونجح التونسي سيف الدين الجزيري في تسجيل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72 من عمر المباراة بعد هجمة منظمة مع شيكو بانزا لينفرد المهاجم التونسي بمرمى عامر عامر ويضع الكرة على يسار الحارس ليتقدم الزمالك.

وفي الدقيقة 75 دفع الجهاز الفني للزمالك بكل من أحمد حمدي ومحمد السيد وأحمد شريف على حساب ناصر ماهر وشيكو بانزا ونبيل عماد.

وحاول الأبيض تعزيز التقدم في الوقت المتبقي، في حين سعى غزل المحلة لتعديل النتيجة لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الزمالك مواجهة ودية جديدة غدا الجمعة مع نظيره بروكسي في السادسة مساء.

ويفتتح الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل.