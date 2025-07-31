جواو فيليكس: سأقدم أفضل ما لدي لمساعدة جيسوس في النصر

الخميس، 31 يوليه 2025 - 20:09

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - النصر

أعرب جواو فيليكس عن حماسه الشديد لتجربته الجديدة مع النصر السعودي تحت قيادة جورجي جيسوس.

وانضم فيليكس لصفوف النصر قادما من تشيلسي الإنجليزي.

وقال فيليكس في تصريحات عبر رابطة الدوري السعودي: "أرغب في تقديم أفضل ما لدي لمساعدة مدربي جيسوس في النصر وأن أكون عند حسن الظن".

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وأضاف "أنا متحمس جدا وسعيد جدا لوجودي في النصر، متحمس للقائكم في الرياض، لذا آمل أن ألقاكم قريبا في الملعب".

وانضم فيليكس إلى معسكر النصر التدريبي في النمسا، وشارك في جزء من مباراة الفريق الودية أمام تولوز.

وفاز النصر على تولوز 2-1، وسجل كريستيانو رونالدو، ومحمد مران هدفي النصر.

وانضم فيليكس لصفوف النصر حتى صيف 2027.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2024، مقابل 49 مليون يورو.

وفي الانتقالات الشتوية الماضية أعار تشيلسي لاعبه جواو فيليكس إلى ميلان الإيطالي،مقابل 5.5 مليون يورو.

وعاد جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.

جواو فيليكس النصر السعودي
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