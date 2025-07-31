مصدر من الأهلي لـ في الجول: قررنا وقف التعامل مع أدم وطني

الخميس، 31 يوليه 2025 - 19:39

كتب : FilGoal

الأهلي

قرر النادي الأهلي وقف التعامل مع آدم وطني وسيط انتقال اللاعبين.

آدم وطني كان الوسيط في صفقة انتقال وسام أبو علي من الأهلي إلى كولومبوس كرو.

وقال مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "قررنا وقف التعامل مع آدم وطني بسبب تجاوزاته".

أخبار متعلقة:
آدم وطني لـ في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام لـ إمام عاشور آدم وطني لـ في الجول: الأهلي رفض عرضا فرنسيا لـ محمد عبد الله العودة للوطن الأصلي.. فلامنجو يعلن ضم جورجينيو بينها صلاحية إنشاء أندية.. استحداث الجهاز الوطني للرياضة في 17 تعديل مقترح بالقانون الجديد

وأضاف "جلب عرضا مجانيا لمحمد عبد الله والنادي رفض خاصة أن ريبيرو تمسك باللاعب".

وكان وطني قد قال في وقت سابق لـ FilGoal.com: "الأهلي رفض عرضا احترافيا من لو هافر الفرنسي لمحمد عبد الله على سبيل الإعارة".

وأتم موضحا "النادي يفضل انتقاله لسيراميكا كليوباترا".

وذكرت قناة الأهلي أن المقابل المادي غير مناسب.

وأضافت أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، طلب منح الفرصة لمحمد عبد الله رغم الزيادة العديدة في مركزه بقائمة الفريق.

ويتواجد بقائمة الأهلي أحمد سيد زيزو، وحسين الشحات، وطاهر محمد طاهر، وأشرف بنشرقي، ومحمود حسن تريزيجيه، يمكنهم اللعب في مركز الجناح.

اللاعب صاحب الـ19 عاما كان أحد عناصر منتخب الشباب في كأس الأمم تحت 20 سنة التي أقيمت في مصر.

وحصل المنتخب المصري على المركز الرابع في البطولة بعد الخسارة في مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا.

المنتخب المصري سيخوض كأس العالم في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر بمشاركة 24 منتخبا.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى إلى جانب تشيلي صاحب الأرض، واليابان، ونيوزيلندا.

عبد الله شارك الموسم الماضي في 8 مباريات بالدوري، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي محمد عبد الله آدم وطني
نرشح لكم
الأهلي يواجه منتخب الشباب وديا بهدفي منسي والجزيري.. الزمالك يفوز على غزل المحلة وديا ثلاثي الزمالك يغيب عن مواجهة غزل المحلة.. ويؤدي تدريبات تأهيلية تشكيل الزمالك - شيكو بانزا يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. وناصر ماهر والسعيد أساسيان "من منطلق الاحترام المتبادل".. وكيل كولر يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأهلي بالاتفاق الثامن.. كهرباء الإسماعيلية يضم محمد سعيد جهينة مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نرغب في ضم عبد القادر من الأهلي عمرو ناصر: كنت أتمنى اللحاق بشيكابالا.. وجاهزون للدوري الأصعب
أخر الأخبار
بسبب مواجهة محتملة مع بيراميدز.. تعديل موعد مباراة الأهلي السعودي 4 دقيقة | سعودي في الجول
الصفقة الثامنة - نيوم السعودي يتعاقد مع مدافع نانت 9 دقيقة | سعودي في الجول
الصفقة التاسعة.. المقاولون العرب يتعاقد مع عمر الوحش 24 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: مانشستر يونايتد يتقدم.. موقف سيسكو يصدم نيوكاسل 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يواجه منتخب الشباب وديا ساعة | الدوري المصري
كادينا سير: ضربة لاستعدادات ريال مدريد.. رفض طلب التأجيل مجددا ساعة | الدوري الإسباني
القيمة والراتب بالبنود.. جالاتاسراي يكشف التفاصيل المالية لصفقة أوسيمين ساعة | الكرة الأوروبية
الرصاصة الأخيرة على حلم برشلونة.. ميسي يقترب من تجديد عقده مع إنتر ميامي ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي
/articles/510321/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-قررنا-وقف-التعامل-مع-أدم-وطني