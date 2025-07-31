أورييه إلى برسيبوليس الإيراني

الخميس، 31 يوليه 2025 - 19:27

كتب : FilGoal

سيرج أورييه

الإيفواري سيرجي أورييه إلى برسيبوليس الإيراني في صفقىة انتقال حر

سيرجي أورييه

النادي : برسبوليس

برسبوليس

أعلن نادي برسيبوليس الإيراني ضم الإيفواري سيرج أورييه في صفقة انتقال حر.

ولم يلعب أورييه بصفوف أي فريق الموسم المنقضي بعد رحيله عن جالاتا سراي التركي.

أخبار متعلقة:
الـ 20.. نوتتنجهام يعيد سيرج أورييه للدوري الإنجليزي أورييه إلى فياريال دايلي ميل: مفاوضات توتنام لانتداب إيمرسون مستمرة رغم رفض برشلونة لـ أورييه

No description available.

أورييه الدولي الإيفواري بدأ مسيرته مع نادي لانس الفرنسي، خاض عدة تجارب فرنسية مع تولوز، وباريس سان جيرمان.

وانضم أورييه إلى توتنام الإنجليزي في صيف 2017، ليخض مع الفريق الإنجليزي 4 مواسم.

ولعب أورييه لصفوف فياريال الإسباني، ثم نوتينجهام فورست الإنجليزي، قبل تجربة جالاتا سراي التركي الأخيرة.

أورييه لاعب دولي إيفواري خاض 93 مباراة دولية مع الأفيال ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وتوج مع المنتخب الإيفواري ببطولتين لكأس الأمم الإفريقية 2015، و2024.

وشارك في كأس العالم في البرازيل 2014 وشارك في جميع المباريات الثلاثة بدور المجموعات أساسيا.

كما فاز مع باريس سان جيرمان بلقبين للدوري الفرنسي، و3 ألقاب للكأس، و3 ألقاب لكأس الرابطة، بالإضافة لـ4 بطولات للسوبر الفرنسي.

وتوج مع جالاتا سراي ببطولتي الدوري والسوبر التركي.

برسبوليس برسيبوليس سيرج أورييه
نرشح لكم
سكاي: دارمشتات الألماني رفضا عرضا من بيراميدز لشراء هدافه.. وشرط وحيد للتفاوض ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفسد صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول يرفض الخروج من إنجلترا.. تشيلسي يواصل استهداف ضم جارناتشو رومانو: لم يستمر طويلا.. فيتور ريس إلى جيرونا سيميدو إلى فنربشخة التركي سكاي: مسألة وقت.. بالينيا إلى توتنام المدافع الثالث في طريقه للرحيل عن بورنموث.. رومانو: زابارني إلى باريس اليوم: إنزاجي يمنح الضوء الأخضر لإدارة الهلال للتعاقد مع نونيز
أخر الأخبار
سكاي: دارمشتات الألماني رفضا عرضا من بيراميدز لشراء هدافه.. وشرط وحيد للتفاوض 36 دقيقة | الدوري المصري
ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي أول لاعب فلسطيني يسجل هاتريك في بطولة أوروبية 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: مانشستر يونايتد يفسد صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريتيجي: لدي الكثير من الحماس والطاقة لبداية مشواري مع القادسية ساعة | سعودي في الجول
يرفض الخروج من إنجلترا.. تشيلسي يواصل استهداف ضم جارناتشو ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: لم يستمر طويلا.. فيتور ريس إلى جيرونا ساعة | الدوري الإنجليزي
سيميدو إلى فنربشخة التركي ساعة | ميركاتو
بطل الخليج السابق.. البرتغالي سوزا مدربا لمنتخب الكويت ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي
/articles/510320/أورييه-إلى-برسيبوليس-الإيراني