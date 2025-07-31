الإيفواري سيرجي أورييه إلى برسيبوليس الإيراني في صفقىة انتقال حر

سيرجي أورييه النادي : برسبوليس برسبوليس

أعلن نادي برسيبوليس الإيراني ضم الإيفواري سيرج أورييه في صفقة انتقال حر.

ولم يلعب أورييه بصفوف أي فريق الموسم المنقضي بعد رحيله عن جالاتا سراي التركي.

أورييه الدولي الإيفواري بدأ مسيرته مع نادي لانس الفرنسي، خاض عدة تجارب فرنسية مع تولوز، وباريس سان جيرمان.

وانضم أورييه إلى توتنام الإنجليزي في صيف 2017، ليخض مع الفريق الإنجليزي 4 مواسم.

ولعب أورييه لصفوف فياريال الإسباني، ثم نوتينجهام فورست الإنجليزي، قبل تجربة جالاتا سراي التركي الأخيرة.

أورييه لاعب دولي إيفواري خاض 93 مباراة دولية مع الأفيال ونجح في تسجيل 4 أهداف.

وتوج مع المنتخب الإيفواري ببطولتين لكأس الأمم الإفريقية 2015، و2024.

وشارك في كأس العالم في البرازيل 2014 وشارك في جميع المباريات الثلاثة بدور المجموعات أساسيا.

كما فاز مع باريس سان جيرمان بلقبين للدوري الفرنسي، و3 ألقاب للكأس، و3 ألقاب لكأس الرابطة، بالإضافة لـ4 بطولات للسوبر الفرنسي.

وتوج مع جالاتا سراي ببطولتي الدوري والسوبر التركي.