المصري الرابع.. الاتفاق يتعاقد مع أحمد حسن كوكا

الخميس، 31 يوليه 2025 - 18:55

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - الاتفاق السعودي

أتم نادي الاتفاق السعودي إجراءات التعاقد مع المهاجم المصري أحمد حسن كوكا.

أحمد حسن كوكا

النادي : الاتفاق

الاتفاق

وانضم كوكا لصفوف الاتفاق في صفقة انتقال حر قادما من لوهافر الفرنسي.

وأعلن نادي الاتفاق اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي تعاقده مع أحمد حسن كوكا.

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ولات كوكا اللاعب المصري الرابع الذي يرتدي قميص نادي الاتفاق.

وسبق وأن لعب الثلاثي المصري: سمير كمونة وأحمد الشيخ وحسين السيد في صفوف نادي الاتفافق السعودي.

وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

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وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.

أحمد حسن كوكا الاتفاق السعودي
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