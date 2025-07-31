"لم أكن أستطع سوى المشي".. ألفونسو ديفيز يتدرب لأول مرة منذ إصابة الرباط الصليبي

عاد الكندي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونيخ الألماني، للتدريب في الملعب مجددا بعد تعافيه من الإصابة.

ألفونسو ديفيز النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتعرض ديفيز للإصابة بقطع في الرباط الصلبيبي خلال مباراة منتخب بلاده كندا ضد أمريكا في دوري أمم كونكاكاف.

وخاض ديفيز صاحب الـ24 عاما، جلسة جري منفردا اليوم الخميس، وهي الأولى منذ إصابته.

وأوضح ديفيز في تصريحات لموقع بايرن ميونيخ الرسمي: "أشعر بحال جيد، استغرق الأمر بعض الوقت، لكنني سعيد بعودتي للجري، في الأشهر القليلة الأولى بعد الإصابة لم أكن أستطيع سوى المشي، لكن العودة للركض قليلا منحتني شعورا مختلفا".

وأضاف "حاولت الركض ببطء في البداية، لكن المدرب طلب مني الركض بسرعة أكبر، كنت سعيدًا بذلك، لكنني أعلم أنه يجب عليّ التقدم خطوة بخطوة".

وأكمل "أنا من محبي الجري السريع، لكنني أعلم أنني بحاجة إلى التحلي بالصبر، سنرى رد فعل الجسم بعد جلسات الجري وتمارين القوة، الخطوة التالية هي تقوية عضلات الساق، وآمل أن تسير الأمور بسلاسة."

ويعاني بايرن ميونيخ من عدد من الإصابات بين صفوفه، وأبرزهم ألفونسو ديفيز، وجمالا موسيالا الذي تعرض لإصابة بخلع في الكاحل وكسر في الشظية خلال مواجهة بايرن ميونيخ أمام باريس سان جيرمان بكأس العالم للأندية.

كما يغيب الشاب الياباني هيروكي إيتو نتيجة إصابته في مشط القدم.

وعن إصابات بايرن، رد ديفيز: "نلتقي يوميًا ونسعى جاهدين للحفاظ على حماسنا، من المفيد أن يكون هناك أشخاص طيبون حولك، لقد توطدت علاقتنا أنا وهيروكي خلال فترة وجودنا معًا، حتى عندما كنا بمفردنا هنا في بعض الأحيان، جمال شاب صغير، وهو يُدرك دوره في الفريق، نحتاجه في كامل لياقته البدنية ومعنوياته العالية."

وشارك ديفيز الموسم الماضي 31 مباراة بقميص بايرن ميونيخ وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 3 آخرين.

وكان اللاعب قد جدد تعاقده مع بايرن ميونيخ حتى عام 2030 بعد أن كان عقده القديم ينتهي بنهاية موسم 2024 - 2025.