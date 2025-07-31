"الصاعقة يمكن أن تضيء مرتين".. مارسيليا يعلن ضم أوباميانج

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عودة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لصفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقدم مارسيليا لاعبه تحت عنوان "الصاعقة الجابونية يمكن أن تضي مرتين في نفس المكان، أهلا بك في مارسيليا".

وبعد موسم قضاه أوباميانج في المملكة العربية السعودية، الذي سجل خلاله 21 هدفاً في 36 مباراة، عاد اللاعب الجابوني الدولي إلى مرسيليا.

وحسب تقرير فوت ميركاتو في وقت سابق فإن مارسيليا توصل لاتفاق مع أوباميانج لضمه مرة أخرى في صفقة انتقال حر حتى 2027.

ورغم المستويات الجيدة التي قدمها أوباميانج مع القادسية إلا أن النادي السعودي يرغب في التعاقد مع مهاجم أصغر سنا ولذلك فسخ تعاقده مع اللاعب الفرنسي بالتراضي.

وكان قد ارتبط اسم أوباميانج خلال الفترة الأخيرة بالاستمرار داخل الدوري السعودي وتحديدا مع فريق الاتفاق، قبل أن يتمم اتفاقه مع النادي الفرنسي.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 36 عاما إلى القادسية في صيف 2024 قادما من مارسيليا مقابل 9 ملايين يورو.

وتألق أوباميانج بشدة مع القادسية في الموسم المنقضي بالدوري السعودي.

ولعب أوباميانج خلال مسيرته لأندية باستيا وليل وسانت إتيان وموناكو ومارسيليا الفرنسيين، وتشيلسي وأرسنال الإنجليزيين، وبرشلونة الإسباني، وميلان الإيطالي، وبروسيا دروتموند الألماني، والقادسية السعودي.