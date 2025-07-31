ثلاثي الزمالك يغيب عن مواجهة غزل المحلة.. ويؤدي تدريبات تأهيلية

يغيب الثلاثي محمود بنتايك وصلاح الدين مصدق وعلي نوفل عن مباراة الزمالك امام غزل المحلة.

ويلعب الزمالك أمام غزل المحلة بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وخاض محمود بنتايج وصلاح مصدق وعلي نوفل تدريباته تأهيلية على هامش المباراة الودية التي يخوضها الفريق أمام غزل المحلة.

ووضع الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا برنامجاً تدريبياً للثلاثي على هامش المباراة الودية تحت إشراف الكرواتي ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال.

كما يخوض الزمالك مواجهة ودية جديدة غدا الجمعة مع نظيره بروكسي في السادسة مساء.

ويفتتح الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا على استاد هيئة قناة السويس، بينما يختتم الدور الأول بمواجهة الاتحاد على استاد القاهرة.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل.

وجاءت أجندة الزمالك كالآتي:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس) 8 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الثانية: الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة) 16 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الثالثة: مودرن سبورت × الزمالك (استاد القاهرة) 21 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الرابعة: الزمالك × فاركو (استاد القاهرة) 26 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الخامسة: وادي دجلة × الزمالك (استاد السلام) 31 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة السادسة: الزمالك × المصري (استاد برج العرب) 13 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة السابعة: الإسماعيلي × الزمالك (استاد الإسماعيلية) 18 سبتمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة: الزمالك × الجونة (استاد القاهرة) 23 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 29 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة العاشرة: الزمالك × غزل المحلة (استاد القاهرة) 4 أكتوبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الـ 11: راحة

الجولة الـ 12: البنك الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 30 أكتوبر الساعة 8:00 مساء

الجولة الـ 13: الزمالك × طلائع الجيش (استاد القاهرة) 3 نوفمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الـ 14: الزمالك × سموحة (استاد القاهرة) 26 نوفمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة 15: إنبي x الزمالك (استاد المقاولون العرب) 20 يناير الساعة 8:00 مساء

الجولة 16: الزمالك x بتروجت (استاد القاهرة) 28 يناير الساعة 5:00 مساء

الجولة 17: كهرباء الإسماعيلية x الزمالك (استاد الإسماعيلية) 24 فبراير الساعة 8:00 مساء

الجولة 18: الزمالك × حرس الحدود (استاد القاهرة) 20 فبراير الساعة 9:30 مساء

الجولة 19: زد x الزمالك (استاد القاهرة) 24 فبراير الساعة 9:30 مساء

الجولة الـ 20: بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي) 1 مارس الساعة 9:30 مساء

الجولة الـ 21: الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة) 6 مارس الساعة 9:30 مساء.