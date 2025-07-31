دياز: كومباني أخبرني بأنني سألعب على الجناح الأيسر.. وهذه تفاصيل محادثتي مع فيرتز

الخميس، 31 يوليه 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

لويس دياز - بايرن ميونيخ

كشف الكولومبي لويس دياز لاعب بايرن ميونيخ الجديد، عن سبب انتقاله إلى الفريق البافاري.

لويس دياز

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وانضم دياز إلى بايرن ميونيخ قادما من ليفربول حتى 2029.

وأوضح دياز في مؤتمر صحفي عقده بايرن اليوم الخميس: "سعيدٌ جدًا بوجودي هنا في ميونيخ في هذا النادي الرائع، تم استقبالي بحفاوة بالغة، وأتطلع للتعرف على زملائي".

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وأكمل "كان بايرن ميونخ متوافقًا تمامًا مع أهدافي، أردتُ الانتقال إلى فريق كبير وطموح، هذا النادي يتمتع بتاريخ عريق".

وأضاف "نريد الفوز بكل شيء، هدفي هو مساعدة النادي وتحقيق النجاح في أسرع وقت ممكن".

وعن مركزه المفضل في الملعب، رد "أستطيع اللعب في الهجوم أو على الجناح، أخبرني المدرب أنه يفضل أن ألعب على الجانب الأيسر، لكنني سألعب حيثما يحتاجني الفريق".

ويقود بايرن ميونيخ المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني منذ الموسم الماضي.

وكشف دياز عن تفاصيل محادثته مع فلوريان فيرتز المنتقل من باير ليفركوزن إلى ليفربول: "تحدثت مع فيرتز بعد انضمامه إلى ليفربول، وأخبرني ان الدوري الألماني يتميز بقوة تضاهي الدوري الإنجليزي، والملاعب ممتئلة".

وأتم الكولومبي الدولي: "هاري كين مهاجم رائع ولديه مهارات رائعة، وسيدعمني كثيرًا، ومايكل أوليسي يمتلك مهارات مشابهة لي، سأتعلم الكثير منهما، ومن لاعبين آخرين مثل مانويل نوير، وسعيد بمشاركة غرفة الملابس معهم".

وسيرتدي الدولي الكولومبي القميص رقم 14 مع العملاق البافاري.

وبات دياز ثالث صفقات البافاري بعد جوناثان تاه القادم من باير ليفركوزن وتوماس بيشوف القادم من هوفنهايم.

وستتكلف الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وأصبح دياز ثالث أغلى لاعب يرحل عن صفوف ليفربول بعد فيليبي كوتينيو إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو ولويس سواريز إلى برشلونة مقابل 81 مليون يورو.

وبات الكولومبي ثالث أغلى تعاقدات البافاري عبر التاريخ بعد الإنجليزي هاري كين (90 مليون يورو) والفرنسي لوكاس هيرنانديز. (80 مليون يورو).

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.

لويس دياز بايرن ميونيخ
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