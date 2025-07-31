تشكيل الزمالك - شيكو بانزا يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. وناصر ماهر والسعيد أساسيان

الخميس، 31 يوليه 2025 - 18:22

كتب : إبراهيم رمضان

شيكو بانزا - الزمالك - رع

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق ودية غزل المحلة.

ويلعب الزمالك أمام غزل المحلة بعد قليل على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويتواجد الأنجولي شيكو بانزا في تشكيل الزمالك الأساسي أمام غزل المحلة.

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وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - عمر جابر - أحمد عبد الرحيم إيشو

الوسط: عبد الله السعيد - نبيل عماد

أمامهما: شيكو بانزا - ناصر ماهر - آدم كايد

الهجوم : ناصر منسي.

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