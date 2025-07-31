اسكواش - دون خسارة أي مباراة.. مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئات

وصل منتخب ناشئات مصر إلى نهائي بطولة العالم للفرق بعد التغلب على إنجلترا.

وتغلب منتخب ناشئات مصر على إنجلترا بنتيجة مباراتين دون مقابل.

وبذلك يكون قد صعد منتخب الناشئات إلى النهائي دون خسارة أي مباراة طوال مشواره.

وتقام منافسات بطولة العالم فرق للاسكواش على ملاعب نادي بلاك بول في مصر حتى 1 أغسطس المقبل.

وتصدر منتخب مصر مجموعته للناشئين والناشئات بالعلامة الكاملة.

وبلغ منتخب الناشئات المباراة النهائي للمرة العاشرة على التوالي بعد هيمنة على اللقب آخر 9 نسخ أقيمت.

ويواجه منتخب الناشئات نظيره هونج كونج في المباراة النهائية في تمام الثانية من ظهر غدا الجمعة.

وعلى مستوى الناشئات فتوج منتخب مصر بـ 11 لقبا وبفارق 6 ألقاب عن إنجلترا.

ويهيمن منتخب مصر على اللقب بمستوى الناشئات تسع مرات على التوالي.