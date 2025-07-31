"من منطلق الاحترام المتبادل".. وكيل كولر يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأهلي بالاتفاق

أعلن دينو لامبارتي وكيل أعمال مارسيل كولر إنهاء العلاقة التعاقدية بين المدير الفني السويسري مع النادي الأهلي بعد التوصل لاتفاق بالتراضي بين الطرفين.

وكان كولر يطالب بقيمة العقد مع الأهلي كاملا حتى صيف 2026 لأن الأهلي فسخ التعاقد قبل شهرين من نهاية الموسم الجاري من طرف واحد، وبالتالي يحق له الحصول على قيمة السنة الإضافية.

وكتب لامبارتي عبر حسابه الرسمي: "انطلاقا من الاحترام والتقدير المتبادل بين النادي الأهلي ومارسيل كولر، نعلن حل جميع المسائل المتعلقة بعقد مارسيل كولر وديا".

وتابع "حصل كولر على ما يعادل راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى جميع مستحقاته والمكافآت عن الموسم المنقضي في يونيو 2025".

واختتم لامبارتي تصريحاته "نثمن علاقتنا الوثيقة بالنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره الوفية، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في المستقبل".

وتم تعيين المدرب البالغ من العمر 64 عاما قيادة الأهلي يوم 9 سبتمبر 2022.

وقاد السويسري فريق الأهلي في 159 مباراة وفاز في 106 بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح وتعادل 39 وخسر 15 لقاء بالإضافة إلى مباراتين بركلات الترجيح.

وعادل رقم أكثر انتصارات متتالية للأهلي بـ21 انتصارا متتاليا بالتساوي بما حققه في 2003 و2004 و2005.

وأكثر مدرب في تاريخ الأهلي يفوز بعدد مباريات في كأس العالم للأندية بـ4 لقاءات.

وحقق مارسيل كولر 11 لقبا مع فريق الأهلي منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2022 وحتى الآن.

وحصد كولر لقب الدوري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري أربع مرات على المستوى المحلي.

بينما على المستويين القاري والدولي نجح كولر في حصد دوري أبطال إفريقيا مرتين ولقب كأس القارات الثلاث مرة واحدة.