الثامن.. كهرباء الإسماعيلية يضم محمد سعيد جهينة

الخميس، 31 يوليه 2025 - 17:05

كتب : FilGoal

محمد سعيد جهينة

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية ضم محمد سعيد جهينة.

وكشف النادي عن ضم اللاعب على سبيل الإعارة قادما من سموحة.

وضم النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز كل من محمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد فاروق وعلي الجابري وعبد الفتاح شتا ومحمد سعيد وسيف العجوز ومحمد سعيد جهينة. ويتولى رضا شحاتة تدريب الفريق في أول ظهور له في الدوري الممتاز.

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واكتفى اللاعب بخوض 3 مباريات فقط ظهر فيها لمدة 50 دقيقة الموسم الماضي في مركز الجناح الأيمن.

صاحب الـ 25 عاما انضم لسموحة الصيف الماضي قادما من مركز شباب القزازين مقابل 700 ألف جنيه.

وكان قريبا من الانتقال لحرس الحدود في 2023 ولكن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وتأهل كهرباء الإسماعيلية إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

ولأول مرة سيمثل محافظة الإسماعيلية فريقين في نفس الموسم بتاريخ الدوري المصري منذ موسم 2013-14 عندما شارك القناة آنذاك.

وسيحمل كهرباء الإسماعيلية رقم النادي 76 في تاريخ الأندية المشاركة في الدوري المصري منذ بدايته عام 1948.

وسيخوض الكهرباء الذي تأسس عام 1980 الدوري الموسم المقبل بنظامه الاستنائي بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء هبوط فريق الدوري المصري لدوري المحترفين.

محمد سعيد جهينة سموحة كهرباء الإسماعيلية
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