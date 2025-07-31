الرياضية: رابطة الدوري السعودي تستعد لإعلان أول 6 جولات.. وحجازي يواجه بطل آسيا

تعلن رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن الجولات الست الأولى فقط من المسابقة قريبا.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن انتهاء الرابطة من إعداد الجدول ومراعاتها المشاركات الخارجية للفرق بجانب أجندة المنتخب السعودي.

وشددت الرابطة على رفض تأجيل أي مباراة أيا كان السبب.

وأشار التقرير إلى أن الجولة الأولى من المسابقة تشهد مواجهة نيوم بقيادة أحمد حجازي فريق أهلي جدة بطل آسيا.

أما اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي سيحل ضيفا على الخلود.

وتنطلق منافسات دوري روشن بمشاركة 18 فريقًا خلال النصف الثاني من أغسطس المقبل.

في وقت يفتتح فيه الموسم الكروي السعودي بمنافسات بطولة كأس السوبر، التي ستُقام في هونج كونج من 19 إلى 23 أغسطس، بمشاركة الاتحاد، والنصر، والأهلي، والقادسية.

وتواصل معظم أندية دوري روشن استعداداتها للموسم الجديد من خلال معسكرات خارجية في أوروبا، في مقدمتها الاتحاد، بينما يبدأ الهلال تحضيراته يوم الجمعة في ألمانيا، بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.