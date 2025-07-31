أنمار الحائلي ينسحب من الترشح لولاية جديدة لرئاسة اتحاد جدة

الخميس، 31 يوليه 2025 - 16:44

كتب : FilGoal

أنمار الحائلي - اتحاد جدة

أعلن أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة السعودي انسحابه من الترشح لولاية جديدة لرئاسة النادي بعد "دراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي".

وتقام انتخابات اتحاد جدة يوم 13 أغسطس المقبل.

وجاء بيان الحائلي عبر منصة "أكس"

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بحمد الله وبعد تفكير ومشاورة المحبين والعقلاء ونظرا للظروف الحالية التي تتطلب توازناً دقيقاً بين الطموح والمصلحة العامة وبكل تقدير واحترام لمسؤولية خدمة هذا الكيان العظيم

قررت الانسحاب من سباق الترشح لرئاسة نادي الاتحاد بعد دراسة عميقة للواقع الحالي والمصلحة العليا للنادي.

لم يكن القرار سهلًا، لكنه نابع من قناعة راسخة بأن قوة الاتحاد في وحدته، وأن التنافس يجب ألا يكون سببًا في انقسام مدرج الذهب. نادينا اليوم يحتاج إلى الاستقرار والدعم، أكثر من حاجته إلى صراع مناصب او مسميات

أود أن أوكد أن انسحابي لا يعني تراجعا بل هو موقف وتقدير وإيمان بأن الأسماء تذهب لكن الاتحاد باق برجاله وجماهيره

كما لا يفوتني أن أتقدّم بجزيل الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الشركة الربحية بقيادة أخي عبد الله الحسيني على ثقتهم وتعاونهم، وكذلك لأعضاء الجمعية الغير ربحية الكرام الذين تربطني ببعضهم علاقات شخصية وصداقات أعتز بها.

أبارك لأخي فهد سندي ولكل المرشحين، وأسأل الله أن يوفّق من يقع عليه اختيار الجمعية العمومية والشركة لخدمة الاتحاد بما يستحقه كما أتقدم بشكر خاص للكابتن/ كريم بنزيمة على دعمه وثقته الكبيرة بي وبقدرتي على قيادة الفريق لتحقيق النجاحات.

وأوكد انني سأظل داعماً له ولزملائه اللاعبين ولكل العاملين في النادي فهم جزء اساسي في مستقبل الاتحاد شكرًا لكل من وقف معي وساندني.

أعضاء مجلس إداراتي جماهيرنا الوفية سأبقى دومًا قريبًا من هذا الكيان داعمًا، وفيًا، ومحبًا.

وقاد الحائلي النمور للعودة لمنصات التتويج مرة أخرى بحصد لقبي الدوري السعودي في موسم 2022-23 و2024-25.

ويستعد الفريق لمواجهة النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج.

أنمار الحائلي اتحاد جدة الدوري السعودي
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