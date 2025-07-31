يامال يفتتح أهدافه بالرقم 10 في فوز برشلونة على سيول بسباعية
الخميس، 31 يوليه 2025 - 16:07
كتب : FilGoal
افتتح لامين يامال أهدافه بالقميص رقم 10 بعد تسجيل هدفين لبرشلونة في مواجهة سيول الكوري وديا.
وتغلب برشلونة على سيول بسبعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن جولة الفريق الكتالوني الآسيوية.
وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم برشلونة على سيول بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
إذ سجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 8 ثم لامين يامال في الدقيقتين 14 و48.
بينما سجل للفريق الكوري كل من تشو يونج ووك والأردني يزن العرب في الدقيقتين 26 و46.
وفي الشوط الثاني سجل لبرشلونة كل من أندرياس كريستينسن وفيران توريس "هدفان" وجافي، بينما سجل جوانج هان مين هدفا بعد نزوله بـ 4 دقائق.
ويواجه برشلونة فريق دايجو الكوري عصر يوم الإثنين 4 أغسطس في ختام جولته الآسيوية.
بينما يختتم استعداداته الودية بمواجهة كومو الإيطالي على كأس خوان جامبر مساء يوم 10 أغسطس المقبل.
ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس المقبل.