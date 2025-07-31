ميلان ينهي رحلته الآسيوية باكتساح بيرث جلوري 9-0

الخميس، 31 يوليه 2025 - 15:40

كتب : FilGoal

روبن لوفتس تشك - ميلان

أنهى ميلان الإيطالي رحلته في الفترة التحضيرية بالفوز بنتيجة 9-0 على بيرث جلوري الأسترالي.

وتقدم ميلان مبكرا للغاية بهدف بعد مرور دقيقتين عن طريق فيليبو تيراشيانو.

وأضاف نواه أوكافور ثنائية ثم سجل صامويل شوكوزي وكريستيان كوموتو لتصبح النتيجة 5-0 في أول 31 دقيقة.

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وشارك رافائيل لياو وصامويلي ريتشي في بداية الشوط الثاني ضمن تغييرات فنية من ماسيمليانو أليجري المدير الفني.

وسجل رافائيل لياو هدفين وريتشي هدفا بالإضافة ليونس موسى لتصبح النتيجة الإجمالية 9-0.

اللقاء شهد غياب كريستيان بوليسيتش الذي عانى من إصابة طفيفة خلال الفوز على ليفربول.

وانتهت رحلة ميلان الآسيوية للتحضير للموسم الجديد، إذ خسر من أرسنال 1-0 وفاز على ليفربول 4-2.

وسيلتقي ميلان وديا مع ليدز يونايتد وتشيلسي قبل أن يستهل موسمه بشكل رسمي بلقاء باري في كأس إيطاليا يوم 17 أغسطس المقبل.

ميلان الدوري الإيطالي بيرث جلوري
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