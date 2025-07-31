ميلان ينهي رحلته الآسيوية باكتساح بيرث جلوري 9-0

أنهى ميلان الإيطالي رحلته في الفترة التحضيرية بالفوز بنتيجة 9-0 على بيرث جلوري الأسترالي.

وتقدم ميلان مبكرا للغاية بهدف بعد مرور دقيقتين عن طريق فيليبو تيراشيانو.

وأضاف نواه أوكافور ثنائية ثم سجل صامويل شوكوزي وكريستيان كوموتو لتصبح النتيجة 5-0 في أول 31 دقيقة.

وشارك رافائيل لياو وصامويلي ريتشي في بداية الشوط الثاني ضمن تغييرات فنية من ماسيمليانو أليجري المدير الفني.

وسجل رافائيل لياو هدفين وريتشي هدفا بالإضافة ليونس موسى لتصبح النتيجة الإجمالية 9-0.

اللقاء شهد غياب كريستيان بوليسيتش الذي عانى من إصابة طفيفة خلال الفوز على ليفربول.

وانتهت رحلة ميلان الآسيوية للتحضير للموسم الجديد، إذ خسر من أرسنال 1-0 وفاز على ليفربول 4-2.

وسيلتقي ميلان وديا مع ليدز يونايتد وتشيلسي قبل أن يستهل موسمه بشكل رسمي بلقاء باري في كأس إيطاليا يوم 17 أغسطس المقبل.