مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نرغب في ضم عبد القادر من الأهلي

أوضح مصدر من بيراميدز موقف النادي من ضم أحمد عبد القادر وحقيقة إتمام صفقة تبادلية مع الأهلي.

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "لم نعقد أي جلسة مع مسؤولي الأهلي لعقد صفقة تبادلية بين محمود صابر وأحمد عبد القادر".

وأضاف "نرغب في ضم عبد القادر، ولو الأهلي منفتح على بيعه فنحن على أتم استعداد للتفاوض لضمه".

وعاد محمود صابر لبيراميدز مجددا بعد إعارته لزد وسموحة في آخر موسمين.

وخاض لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما إجمالا 93 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 14.

وسبق أن كتب عبد القادر عبر حسابه على إنستجرام "هناك موضوع يتم تداوله بطلبي فسخ العقد مع الأهلي وهذا ليس له أي أساسي من الصحة".

وأضاف "أنا لاعب ملتزم بتعاقدي ولم يصدر مني أي شيء، وخلال شهر ونصف يتم تداول الشائعات".

وأتم "ملتزم التزاما تاما بتعاقدي مع الأهلي لحين حدوث أي جديد".

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية إلا أن لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.