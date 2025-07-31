مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نرغب في ضم عبد القادر من الأهلي

الخميس، 31 يوليه 2025 - 15:25

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

أوضح مصدر من بيراميدز موقف النادي من ضم أحمد عبد القادر وحقيقة إتمام صفقة تبادلية مع الأهلي.

أحمد عبد القادر

النادي : الأهلي

محمود صابر

النادي : بيراميدز

بيراميدز
الأهلي

وقال مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "لم نعقد أي جلسة مع مسؤولي الأهلي لعقد صفقة تبادلية بين محمود صابر وأحمد عبد القادر".

وأضاف "نرغب في ضم عبد القادر، ولو الأهلي منفتح على بيعه فنحن على أتم استعداد للتفاوض لضمه".

وعاد محمود صابر لبيراميدز مجددا بعد إعارته لزد وسموحة في آخر موسمين.

وخاض لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما إجمالا 93 مباراة في جميع المسابقات سجل 11 هدفا وصنع 14.

وسبق أن كتب عبد القادر عبر حسابه على إنستجرام "هناك موضوع يتم تداوله بطلبي فسخ العقد مع الأهلي وهذا ليس له أي أساسي من الصحة".

وأضاف "أنا لاعب ملتزم بتعاقدي ولم يصدر مني أي شيء، وخلال شهر ونصف يتم تداول الشائعات".

وأتم "ملتزم التزاما تاما بتعاقدي مع الأهلي لحين حدوث أي جديد".

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية إلا أن لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.

الأهلي بيراميدز الدوري المصري محمود صابر أحمد عبد القادر
نرشح لكم
ثلاثي الزمالك يغيب عن مواجهة غزل المحلة.. ويؤدي تدريبات تأهيلية تشكيل الزمالك - شيكو بانزا يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. وناصر ماهر والسعيد أساسيان "من منطلق الاحترام المتبادل".. وكيل كولر يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأهلي بالاتفاق الثامن.. كهرباء الإسماعيلية يضم محمد سعيد جهينة عمرو ناصر: كنت أتمنى اللحاق بشيكابالا.. وجاهزون للدوري الأصعب مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة السابع.. سيف العجوز إلى كهرباء الإسماعيلية آدم وطني لـ في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام لـ إمام عاشور
أخر الأخبار
"الصاعقة يمكن أن تضيء مرتين".. مارسيليا يعلن ضم أوباميانج دقيقة | ميركاتو
ثلاثي الزمالك يغيب عن مواجهة غزل المحلة.. ويؤدي تدريبات تأهيلية 10 دقيقة | الكرة المصرية
دياز: كومباني أخبرني بأنني سألعب على الجناح الأيسر.. وهذه تفاصيل محادثتي مع فيرتز 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك - شيكو بانزا يقود الهجوم أمام غزل المحلة.. وناصر ماهر والسعيد أساسيان 17 دقيقة | الكرة المصرية
اسكواش - دون خسارة أي مباراة.. مصر إلى نهائي بطولة العالم للناشئات 19 دقيقة | رياضة نسائية
براءة لوكاس باكيتا من تهم التلاعب بنتائج المباريات 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"من منطلق الاحترام المتبادل".. وكيل كولر يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الأهلي بالاتفاق 58 دقيقة | الدوري المصري
الثامن.. كهرباء الإسماعيلية يضم محمد سعيد جهينة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي
/articles/510302/مصدر-من-بيراميدز-لـ-في-الجول-نرغب-في-ضم-عبد-القادر-من-الأهلي