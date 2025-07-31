ذا أثليتك: توتنام يتفاوض مع بايرن ميونيخ لضم بالينيا

بدأ توتنام مفاوضات مع بايرن ميونيخ لاستعارة البرتغالي جواو بالينيا.

ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن بايرن ميونيخ يرغب في بيع اللاعب بشكل نهائي فيما يسعى توتنام لضمه على سبيل الإعارة.

وكان توتنام قد ضم ماتيس تيل من بايرن ميونيخ بشكل نهائي هذا الصيف بعد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا للديوك اللندنية.

وانضم بالينيا صاحب الـ 30 عاما لبايرن ميونيخ الصيف الماضي مقابل 51 مليون يورو وشارك فقط في 25 مباراة.

ولا يفضل فينسنت كومباني المدير الفني للبافاري الاعتماد على خدمات البرتغالي مفضلا عليه يوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وألكسندر بافلوفيتش وكونراد لايمر.

وتألق بالينيا بقميص فولام حيث خاض 79 مباراة بقميصه وفاز بجائزة أفضل لاعب في الفريق بأول مواسمه عقب انضمامه قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

وأعلن توتنام حتى الآن ضم كل من محمد قدوس ولوكاس فيسكوفيتش وكوتا تاكاي.