شبكة ESPN: منع روخو من دخول غرفة ملابس بوكا جونيورز.. وفسخ التعاقد قريب

قرر نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني حرمان لاعبه ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد السابق، من دخول غرفة ملابس الفريق بعد وصول العلاقة بينه وبين الجهاز الفني لطريق مسدود.

ماركوس روخو النادي : بوكا جونيورز بوكا جونيورز

ودخل روخو في خلاف مع أحد أعضاء الجهاز الفني ليقرر الجهاز بقيادة ميجيل أنخيل روسو من منعه من دخول غرفة الملابس.

وكشفت شبكة ESPN أن القرار جاء بعد سلسلة نتائج سلبية للفريق، إذ تعرض لخسارة جديدة أمام هوراكان بهدف دون مقابل.

ودخل بوكا جونيورز في أطول سلسلة دون تحقيق انتصار في تاريخه.

ويعود آخر فوز للفريق الأرجنتيني في 20 أبريل الماضي، بجانب خروجه المبكر من كأس العالم للأندية دون تحقيق أي فوز.

ولا يعد روخو الوحيد المستبعد من الفريق، إذ يخوض التدريبات منفصلًا إلى جانب الثنائي مارسيلو ساراتشي وكريستيان ليما، في ظل نية النادي إنهاء عقودهم.

وأشار التقرير إلى أن روسو المدير الفني لا ينوي التراجع عن قراره ولذلك يقترب النادي من فسخ تعاقده مع روخو.

روخو صاحب الـ 35 عاما انضم إلى بوكا جونيورز في 2021 بعد تجربة استمرت 7 سنوات مع مانشستر يونايتد.

وبدأ روخو بشكل جيد مع مانشستر يونايتد ولعب 95 مباراة خلال المواسم الثلاثة الأولى بينما تراجع بعد ذلك بالظهور في 27 مباراة فقط في الثلاثة مواسم التالية.