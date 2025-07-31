شبكة ESPN: منع روخو من دخول غرفة ملابس بوكا جونيورز.. وفسخ التعاقد قريب

الخميس، 31 يوليه 2025 - 14:58

كتب : FilGoal

ماركوس روخو

قرر نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني حرمان لاعبه ماركوس روخو مدافع مانشستر يونايتد السابق، من دخول غرفة ملابس الفريق بعد وصول العلاقة بينه وبين الجهاز الفني لطريق مسدود.

ماركوس روخو

النادي : بوكا جونيورز

بوكا جونيورز

ودخل روخو في خلاف مع أحد أعضاء الجهاز الفني ليقرر الجهاز بقيادة ميجيل أنخيل روسو من منعه من دخول غرفة الملابس.

وكشفت شبكة ESPN أن القرار جاء بعد سلسلة نتائج سلبية للفريق، إذ تعرض لخسارة جديدة أمام هوراكان بهدف دون مقابل.

أخبار متعلقة:
عودة بعد 11 عاما.. باريديس إلى بوكا جونيورز مباراة أخرى توقفت بسبب الجو.. بوكا جونيورز يتعادل مع أوكلاند سيتي مدرب بوكا جونيورز: فرق أمريكا الجنوبية جاهزة للمنافسة على المستوى الدولي سقط الحصن اللاتيني.. بايرن ميونيخ يهزم بوكا جونيورز

ودخل بوكا جونيورز في أطول سلسلة دون تحقيق انتصار في تاريخه.

ويعود آخر فوز للفريق الأرجنتيني في 20 أبريل الماضي، بجانب خروجه المبكر من كأس العالم للأندية دون تحقيق أي فوز.

ولا يعد روخو الوحيد المستبعد من الفريق، إذ يخوض التدريبات منفصلًا إلى جانب الثنائي مارسيلو ساراتشي وكريستيان ليما، في ظل نية النادي إنهاء عقودهم.

وأشار التقرير إلى أن روسو المدير الفني لا ينوي التراجع عن قراره ولذلك يقترب النادي من فسخ تعاقده مع روخو.

روخو صاحب الـ 35 عاما انضم إلى بوكا جونيورز في 2021 بعد تجربة استمرت 7 سنوات مع مانشستر يونايتد.

وبدأ روخو بشكل جيد مع مانشستر يونايتد ولعب 95 مباراة خلال المواسم الثلاثة الأولى بينما تراجع بعد ذلك بالظهور في 27 مباراة فقط في الثلاثة مواسم التالية.

ماركوس روخو بوكا جونيورز
نرشح لكم
يامال يفتتح أهدافه بالرقم 10 في فوز برشلونة على سيول بسباعية ميلان ينهي رحلته الآسيوية باكتساح بيرث جلوري 9-0 ذا أثليتك: توتنام يتفاوض مع بايرن ميونيخ لضم بالينيا منافس لصلاح؟ مبومو: لست بارعا في الشطرنج وهذا ما يميزها ماركا: لابورت يسعى لفسخ تعاقده مع النصر وسط عروض أوروبية أبرزها من بلباو أموريم: مستقبل هويلوند؟ لا أعلم ماذا سيحدث في نهاية سوق الانتقالات سكاي: إيزاك يتدرب في مقر ناديه السابق مانشستر يونايتد يهزم بورنموث برباعية وديا
أخر الأخبار
لاعب أطلس: ميسي فهم الأمر بطريقة خاطئة.. وعقب اللقاء أعتذر لي 4 دقيقة | أمريكا
يامال يفتتح أهدافه بالرقم 10 في فوز برشلونة على سيول بسباعية 21 دقيقة | الدوري الإسباني
ميلان ينهي رحلته الآسيوية باكتساح بيرث جلوري 9-0 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: نرغب في ضم عبد القادر من الأهلي ساعة | الدوري المصري
ذا أثليتك: توتنام يتفاوض مع بايرن ميونيخ لضم بالينيا ساعة | الكرة الأوروبية
شبكة ESPN: منع روخو من دخول غرفة ملابس بوكا جونيورز.. وفسخ التعاقد قريب ساعة | الكرة الأوروبية
منافس لصلاح؟ مبومو: لست بارعا في الشطرنج وهذا ما يميزها 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
جمباز - بحضور رئيس الاتحاد.. وادي دجلة يحتفي بإنجاز لينا فتحي التاريخي 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي
/articles/510300/شبكة-espn-منع-روخو-من-دخول-غرفة-ملابس-بوكا-جونيورز-وفسخ-التعاقد-قريب