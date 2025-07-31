جمباز - بحضور رئيس الاتحاد.. وادي دجلة يحتفي بإنجاز لينا فتحي التاريخي

احتفى نادي وادي دجلة بإنجاز لينا فتحي لاعبة الجمباز الإيقاعي التاريخي بعد منافسات بطولة العالم الأخيرة.

ونجحت لينا فتحي في حصد ميدالية في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي 2025 في إنجاز مصري وقاري غير مسبوق.

وأقيم حفل وادي دجلة لتكريم لينا فتحي في برج القاهرة بحضور طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادى دجلة الرياضي، وإيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز وهايدي سلامة، رئيسة جهاز الجمباز الإيقاعي بأندية وادى دجلة.

وتأتي هذه الاحتفالية تتويجًا لمسيرة ملهمة بدأت منذ أن كانت البطلة لينا فتحي في الخامسة من عمرها، حيث خاضت 89 بطولة محلية ودولية، وتدرّبت يوميًا لسنوات طويلة بإصرار وعزيمة، حتى أصبحت واحدة من أبرز رموز الجمباز الإيقاعي في مصر وأفريقيا، ومصدر فخر للوطن ولناديها.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تكريم ست من بطلات منتخب الجمباز الإيقاعي الجماعي – جميعهن من أندية وادى دجلة – بعد مشاركتهن المشرفة في بطولة العالم، وهن فريدة إسلام محمد، لارا شهاب الدين حامد، لوجين أحمد فتحي، مريم محمد أحمد، ملك إبراهيم محمود، وملك ياسر محمد.