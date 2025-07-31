ماركا: لابورت يسعى لفسخ تعاقده مع النصر وسط عروض أوروبية أبرزها من بلباو

لا يزال إيمريك لابورت مدافع النصر السعودي في مفاوضات من أجل فسخ تعاقده مع النادي.

إيميرك لابورت النادي : النصر النصر

وانضم لابورت إلى النصر في 2023 ويتبقى عام في تعاقده مع الفريق.

وكشفت صحيفة ماركا أن اللاعب لا يزال يسعى للوصول إلى اتفاق بفسخ تعاقده مع النصر.

ويمتلك لابورت أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أبرزهم من فريقه السابق أتليتك بلباو.

وحسب فابريزيو رومانو في وقت سابق فإن بلباو قدم عرضا شفهيا للنصر للتعاقد مجددا مع المدافع الإسباني.

وسافر المدافع البالغ من العمر 31 عاما إلى مدينة بلباو قادما من فرنسا للانضمام لفريق المدينة عام 2010.

وهناك تدرج في الفئات العمرية المختلفة حتى وصل للفريق الأول.

وقاده تألقه رفقة بلباو للانتقال إلى مانشستر سيتي في شتاء 2018 مقابل 65 مليون يورو.

ثم رحل إلى العالمي في صيف 2023 مقابل 27.5 مليون يورو.

ويرغب لابورت في الرحيل عن صفوف وعدم الاستمرار حتى نهاية عقده، الممتد حتى صيف 2026.