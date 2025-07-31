عمرو ناصر: كنت أتمنى اللحاق بشيكابالا.. وجاهزون للدوري الأصعب

كشف عمرو ناصر مهاجم الزمالك الجديد عن أمنيته باللحاق بمحمود شيكابالا في الملعب قبل اعتزاله.

عمرو ناصر النادي : الزمالك الزمالك

وأعلن الزمالك ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 مواسم.

وقال عمرو ناصر لاعب الزمالك عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الانتقال إلى الزمالك خطوة كبيرة في حياتي، وهناك منافسة مع اثنين من أفضل مهاجمي الدوري وهما سيف الجزيري وناصر منسي وأتمنى التوفيق للفريق".

وتابع "جون إدوارد يحب التحديات، وسعيد بثقته في ضمي، وأنا متحمس جدا للفترة المقبلة".

وكشف ناصر "شيكابالا أسطورة وكنت أتمنى اللحاق به في الزمالك لأن ذلك سيفرق معي، وأي لاعب يتمنى اللعب بجواره".

وشدد "حلم كبير لأي لاعب التواجد في نادي الزمالك وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وتحقيق شيء كبير".

واختتم عمرو ناصر تصريحاته "المنافسة على الدوري هذا الموسم ستكون الأقوى ونحن جاهزون إن شاء الله للمنافسة على اللقب والعودة لدوري الأبطال من جديد".

صاحب الـ 26 عاما أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي فاركو برصيد 9 أهداف سجلها خلال 26 مباراة.

وفاز المهاجم بجائزة رجل المباراة في الموسم المنقضي من الدوري المصري 4 مرات.

وبدأ عمرو ناصر مسيرته بقميص المقاولون العرب وإنبي ثم أعير لأسوان.

ولعب أيضا لفريقي المصري بالسلوم والنصر وفي يناير 2024 انضم لصفوف فاركو.

ومنذ ذلك الحين سجل عمرو ناصر 16 هدفا في 48 مباراة بقميص الفريق البرتقالي في جميع المسابقات.

وأصبح ناصر ثالث صفقات الزمالك الرسمية استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع المهدي سليمان وشيكو بانزا.