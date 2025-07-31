عمرو ناصر: كنت أتمنى اللحاق بشيكابالا.. وجاهزون للدوري الأصعب

الخميس، 31 يوليه 2025 - 12:51

كتب : FilGoal

الزمالك - عمرو ناصر

كشف عمرو ناصر مهاجم الزمالك الجديد عن أمنيته باللحاق بمحمود شيكابالا في الملعب قبل اعتزاله.

عمرو ناصر

النادي : الزمالك

الزمالك

وأعلن الزمالك ضم عمرو ناصر من فاركو لمدة 5 مواسم.

وقال عمرو ناصر لاعب الزمالك عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الانتقال إلى الزمالك خطوة كبيرة في حياتي، وهناك منافسة مع اثنين من أفضل مهاجمي الدوري وهما سيف الجزيري وناصر منسي وأتمنى التوفيق للفريق".

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة طبيب الزمالك السابق: طلبت خضوع جميع اللاعبين للكشف الطبي.. لكنني لست صاحب قرار محمد إسماعيل: أطمح لتحقيق كافة البطولات مع الزمالك.. وتنتظرني منافسة صعبة محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة

وتابع "جون إدوارد يحب التحديات، وسعيد بثقته في ضمي، وأنا متحمس جدا للفترة المقبلة".

وكشف ناصر "شيكابالا أسطورة وكنت أتمنى اللحاق به في الزمالك لأن ذلك سيفرق معي، وأي لاعب يتمنى اللعب بجواره".

وشدد "حلم كبير لأي لاعب التواجد في نادي الزمالك وأتمنى أن نكون عند حسن ظن الجماهير وتحقيق شيء كبير".

واختتم عمرو ناصر تصريحاته "المنافسة على الدوري هذا الموسم ستكون الأقوى ونحن جاهزون إن شاء الله للمنافسة على اللقب والعودة لدوري الأبطال من جديد".

صاحب الـ 26 عاما أنهى الموسم الماضي في صدارة ترتيب هدافي فاركو برصيد 9 أهداف سجلها خلال 26 مباراة.

وفاز المهاجم بجائزة رجل المباراة في الموسم المنقضي من الدوري المصري 4 مرات.

وبدأ عمرو ناصر مسيرته بقميص المقاولون العرب وإنبي ثم أعير لأسوان.

ولعب أيضا لفريقي المصري بالسلوم والنصر وفي يناير 2024 انضم لصفوف فاركو.

ومنذ ذلك الحين سجل عمرو ناصر 16 هدفا في 48 مباراة بقميص الفريق البرتقالي في جميع المسابقات.

وأصبح ناصر ثالث صفقات الزمالك الرسمية استعدادا للموسم الجديد بعد التعاقد مع المهدي سليمان وشيكو بانزا.

الدوري المصري الزمالك عمرو ناصر
نرشح لكم
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة السابع.. سيف العجوز إلى كهرباء الإسماعيلية آدم وطني لـ في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام لـ إمام عاشور آدم وطني لـ في الجول: الأهلي رفض عرضا فرنسيا لـ محمد عبد الله طبيب الزمالك السابق: طلبت خضوع جميع اللاعبين للكشف الطبي.. لكنني لست صاحب قرار محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة قناة الأهلي: عرضان من السعودية وفرنسا لـ محمد عبد الله اتحاد الكرة يخاطب الأندية لدفع مستحقات اللاعبين.. وشرط لترحيلها
أخر الأخبار
أموريم: مستقبل هويلوند؟ لا أعلم ماذا سيحدث في نهاية سوق الانتقالات 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سكاي: إيزاك يتدرب في مقر ناديه السابق 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو ناصر: كنت أتمنى اللحاق بشيكابالا.. وجاهزون للدوري الأصعب 34 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يهزم بورنموث برباعية وديا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة ساعة | الدوري المصري
عكاظ: نواف بن سعد يقترب من منصب رئيس الهلال السعودي ساعة | سعودي في الجول
السابع.. سيف العجوز إلى كهرباء الإسماعيلية ساعة | الدوري المصري
اتحاد السلة يشرح لـ في الجول نظام مسابقات الموسم المقبل.. وموقف الملاعب ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 3 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي 4 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب
/articles/510294/عمرو-ناصر-كنت-أتمنى-اللحاق-بشيكابالا-وجاهزون-للدوري-الأصعب