مانشستر يونايتد يهزم بورنموث برباعية وديا

الخميس، 31 يوليه 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

إيثان ويليامز - مانشستر يونايتد

تغلب مانشستر يونايتد على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات سلسلة الدوري الإنجليزي الودية الصيفية.

وأقيم اللقاء على ملعب سولدير فيلد بشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح مانشستر يونايتد في تسجيل هدفين في الشوط الأول عن طريق كل من راسموس هويلاند بالدقيقة الثامنة وباتريك دورجو في الدقيقة 25.

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وعزز أماد ديالو تقدم مانشستر يونايتد بهدف ثالث في الدقيقة 53 قبل أن يسجل إيثان ويليامز رابع الأهداف في الدقيقة 72.

وسجل بورنموث هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 88 عن طريق ماتياس دي ليخت بالخطأ في مرماه.

وتقام سلسلة الدوري الإنجليزي الودية الصيفية بمشاركة أندية مانشستر يونايتد وبورنموث ووست هام وإيفرتون.

ويختتم مانشستر يونايتد السلسلة بمواجهة إيفرتون فجر يوم الأحد 3 أغسطس المقبل.

بينما يختتم مانشستر يونايتد مبارياته الودية بمواجهة فيورنتينا عصر يوم 9 أغسطس المقبل.

ويفتتح مانشستر يونايتد مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة أرسنال يوم 17 أغسطس.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
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