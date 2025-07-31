مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول: إصابة أحمد ربيع بالعضلة الضامة

الخميس، 31 يوليه 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

أحمد ربيع - الزمالك

تعرض أحمد ربيع صفقة الزمالك الجديدة والمنضم حديثا من البنك الأهلي للإصابة.

أحمد ربيع

النادي : الزمالك

الزمالك

وكان الزمالك قد أعلن ضم أحمد ربيع لمدة 5 مواسم ضمن تدعيمات الموسم الجديد.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أحمد ربيع تعرض لإصابة في العضلة الضامة".

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وأوضح "يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية لحين التعافي".

أحمد ربيع يلعب مع البنك الأهلي منذ عام 2022 قادما من السكة الحديد.

وشارك ربيع في 31 مباراة بمختلف البطولات، وصنع هدفا واحدا.

ويجيد صاحب الـ24 عاما اللعب كلاعب وسط مدافع ولاعب وسط مساعد، بجانب اللعب كظهير أيمن.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

كما ضم عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر ومحمد إسماعيل قادما من زد، والمغربي عبد الحميد معالي قادما من اتحاد طنجة بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.

الزمالك أحمد ربيع
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